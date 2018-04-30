Шведская принцесса поделилась фотографиями двухмесячной дочки

Принцесса Мадлен опубликовала трогательные фотографии малышки в своем инстаграме.

В марте этого года шведская принцесса и ее супруг бизнесмен О'Нилл стали родителями в третий раз. Как сообщает портал «SNC», Принцесса Эдриенн Жозефин Элис стала десятой наследницей шведского престола.

У знатных родителей есть еще двое деток: двухлетний принц Николас и дочка Лоуренс, которой уже исполнилось 4 года. Ранее принцесса Мадлен уже выкладывала в сети фотографии новорожденной дочки, которые она делала на телефон. На этот раз публики были представлены уже профессиональные фото.

Источник фотографий: личный инстаграм принцессы Мадлен: @princessmadeleineofsweden