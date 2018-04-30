Не без изъяна: звезды, которые недолюбливают свою внешность

Вообще-то мы все видели Скарлетт в «Мстителях» в черном кожаном костюме и остались в абсолютном восторге (спорим, у мужчин даже иногда слюнка капает?), но самой актрисе жутко не нравится ее фигура. Она считает себя слишком низкой, а ноги короткими и не дотягивающими до голливудских идеалов. Уж не знаем, если такая женщина сама себя называет «лягушонком»… Думаем, актриса излишне придирчива к себе: надо ей пересчитать, сколько раз модные издания признавали ее секс-символом, и успокоиться.

Звезда «Ангелов Чарли» каждый раз расстраивается, когда не находит свою… грудь. Актриса сокрушенно признается: «Я всегда с надеждой трогаю ее, а она все не появляется». Да, ярко выраженными формами звезда не отличается, но это не мешает ей строить успешную карьеру и быть любимицей многих мужчин. Видимо, Кэмерон так заботила тема принятия себя такой, какая она есть, что она написала об этом две книги. Надеемся, изучение психологии помогло ей понять, что не в груди-то счастье!

Модель точно бы не поняла переживаний Кэмерон Диас, потому что сама она комплексует по поводу… слишком большой груди! Кейт постоянно жалуется на физический дискомфорт и на то, что девушкам с бюстом ее размера очень сложно подобрать хорошую одежду. Зато эти параметры помогли Аптон построить успешную карьеру модели plus-size, хотя в последнее время она сильно похудела и начала подумывать о пластической операции по уменьшению груди. Ох, мы бы посмотрели на спор Кейт и Кэмерон!

Некоторые СМИ называют Викторию злюкой, потому что на фото она часто позирует с серьезным выражением лица. Но бывшая солистка Spice Girls просто стесняется своей улыбки и считает ее похожей на звериный оскал. Репортерам, конечно, удавалось несколько раз поймать Бекхэм улыбающейся и… да, зрелище специфическое. Выглядит очень вымученно.

До того как певица и дизайнер публично признала свой комплекс, она пыталась оправдаться тем, что в модных кругах не принято широко улыбаться, но теперь-то мы все знаем. Вообще, ей очень идет ее серьезный образ, ведь мы уже так привыкли к Царевне-Несмеяне Бекхэм. А друзья и родные Виктории говорят, что дома она чувствует себя очень раскованно: много шутит и смеется.

Супермодель всю свою юность переживала по поводу «слишком» высокого роста. Он, кстати, 180 сантиметров — не так уж и много. Конечно, в те времена она еще не предполагала, что уйдет в модельный бизнес и покорит его, и думала, что венцом ее карьеры будет работа в каком-нибудь банке. Свой вклад внесли и вредные одноклассники девушки, которые не скупились на слово «дылда» в ее адрес.