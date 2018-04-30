Какие женщины делали себе татуировки в СССР

Татуировки в советское время, мягко говоря, не поощрялись в обществе, поскольку вызывали стойкую ассоциацию с криминальным миром. По этой причине встретить женщину с татуировкой (наколкой, как тогда говорили), было довольно сложно. Однако из каждого правила есть исключения. Были в годы советской власти в нашей стране дамочки, щеголяющие разнообразными рисунками на теле.

Представительницы преступного мира

Точной статистики на этот счет не существует, однако, можно смело предположить, что среди татуированных женщин в СССР большинство были представительницами криминального мира. Длительное пребывание в местах заключения формирует определенное мировоззрение, среди ценностей которого не последнее место занимают знаки на теле. Женские тюремные наколки не так разнообразны, как мужские, однако, и среди них встречались весьма любопытные сюжеты. В большинстве своем, наколки зечек повествовали об их несчастной любви и покинутых детях. Одним из самых излюбленных сюжетов является изображение ребенка, иногда украшенное крылышками или нимбом, сопровождающееся надписью «Мой Коля» или «Моя отличница Танюша» и в таком роде. Надписи, носящие ксенофобский характер (антисемитский, антиазербайджанский и т.п.) объясняются отнюдь не убеждениями владелицы, а тем, что причиной тюремного заключения стали действия представителя именно этой национальности. Среди популярных женских наколок — изображение русалки и надпись «Люби свободу, как русалки воду». Тюльпан на плече означал, что свое совершеннолетие дамочка встретила в местах лишения свободы. Неудачницы, злые на судьбу, выплескивали свое отношение к миру изображением оскаленной волчьей морды и надписью «Человек человеку волк». Активные лесбиянки украшали себя наколками обнаженных женщин в призывных позах. Очень любили зечки запечатлевать на своем теле Богородицу с младенцем и портреты любимых мужчин.

Женщины, служившие в армии и на флоте

Как известно, в СССР девушки могли добровольно проходить службу в армии. Немало их было и во флоте, как в военном, так и в гражданском. Однако, далеко не все они решались украсить себя татуировками. Ведь армейскую татуировку надо заслужить. По негласному правилу, чем опаснее служба, тем проще военное начальство смотрело на наколки. Поэтому героические изображения тигров в беретах ВДВ, скорпионов, парашютов и вертолетов оставались уделом мужчин. Правило тут было простое — оружия в руки не берешь, жизнью не рискуешь — о татухе забудь. Так что, если и появлялись изредка дамы с наколкой группы крови и изображением, например, летучей мыши или автомата, это могло означать лишь одно: она воевала наравне с мужчинами.

Морские татуировки — отдельная тема. В СССР почему-то именно моряки пользовались негласным правом на татуировку. Сюжеты морских наколок — якоря, чайки, штурвалы и прочая морская атрибутика. Девушки, служившие на флоте или работавшие на судах уборщицами, стюардессами, радистками и т.п. вполне могли украсить себя якорьком. Но происходило это, как правило, по пьяному делу или по откровенной глупости. Впоследствии татуировка сводилась или тщательно скрывалась одеждой. Особая статья — портовые шлюхи. Секса в СССР, как известно, не было, но продажная любовь очень даже была, особенно в международных портах. Здесь «девушки с низкой социальной ответственностью» украшали себя наколками, чтобы сразу дать понять истосковавшемуся по любви моряку, что он достиг цели. Проститутки в портах украшали себя изображениями русалок с рыбиной в руке и надписями: «Хочу рыбку съесть и на шлямбур сесть».

Представительницы неформальных объединений и субкультур

В 80-е годы в СССР буквально расцвели разнообразные молодежные субкультуры. Неотъемлемой чертой образа хиппи, панка или металлиста являлось, как и теперь, наличие татуировок. Девушки в этом смысле не отставали от парней. Можно считать, что это вообще первые, если не считать зечек, женщины в СССР, которые демонстративно украшали свое тело татуировками. Хиппи любили цветочные мотивы, изображения символов пацифизма и борьбы за мир, металлисты увлекались, как и теперь, разнообразными кельтскими мотивами, картинками с мистическим подтекстом. Самыми агрессивными были панки, и татуировки у них были соответствующими — ярко демонстрирующими отрицание всех общественных норм. Это сейчас на девушку с татуировкой мало кто обращает внимание, а в 80-е годы барышня с ирокезом и изображением черепа на лысом виске привлекала всеобщее внимание. Таких было, разумеется, немного, но именно в неформальной среде носительниц татуировок можно было встретить чаще всего.