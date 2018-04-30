Любителей сериалов на ночь заперли в библиотеке

А кто-то из посетителей «Национальной» вовсе пропал. Поговаривают, виной тому — «Таинственная комната», обнаруженная во время ремонта.

В этом году тема Всероссийской библионочи — «Магия книги». В Салехарде 29 апреля волшебники книжного хранилища поколдовали на славу: подготовили и мастер-классы, и игровые комнаты, и фотосессии, и даже устроили он-лайн просмотр кино… на потолке.

— В течение всей «Ночи» прошло девять мастер-классов. Некоторые из них повторяются с прошлого года, — рассказывает Елена Анисимова , сотрудник библиотеки. — Например, «Восточные узоры: мехенди», «Плетение кос». На них всегда очередь. Наша «Страшная комната» тоже была популярна в прошлом году. Правда, в этом мы изменили название. Теперь она «Таинственная». И легенда новая, возникла сама собой: после ремонта в здании обнаружена загадочная комната, а в ней… не буду дальше рассказывать… «Мобильная обработка фотографии» тоже по заявкам наших читателей. Мы проводили опрос в интернете. Многим нашим подписчикам интересно это направление.

По задумке организаторов библиотека до полуночи превратилась в «сайт». На одной из его страниц устроили мастер-класс для тех, кто любит творить чудеса, но не волшебной палочкой, а руками. За всем этим следила девятилетняя Света — самый юный из учителей.

— Это не первый мой мастер-класс. В прошлом году я тоже участвовала. Делали закладки для книг. Мне тогда мама помогла, — уточняет девчушка. — Я вообще очень люблю делать что-то своими руками, поэтому подглядела идею в интернете и в этот раз предложила ребятам оригами. Тут ничего сложного, нужны только фломастеры, цветная бумага, фантазия — и вот в руках «Волшебная бабочка».

На этом чудеса не закончились. Как стемнело, с экранов на «подиум» спустились герои любимых мультфильмов и сериалов. Устроили дефиле.

— Мой образ взят из комикса «OverWatch», — рассказывает участница дефиле Настя Моисеева. — Я выбрала Диву, потому что мы с ней очень похожи. Обе весёлые, любим видеоигры. В общем, она, как и я, обычный подросток. В дефиле участвую впервые, но часто гуляю в этом образе по улице с друзьями. Кто знает эту игру, узнают.

Кисти, краски, бумага, ножницы — в ходу всё, чтобы создать самый яркий и правдоподобный образ. Участники постарались. Тут и Кот Матроскин, и Шарик, и Золушка в джинсовом наряде. Всех участников наградили громкими аплодисментами.

До полуночи в Национальной библиотеке было не протолкнуться. Народ чаще входил, чем покидал залы. Каждому нашлось занятие по душе. И главное — все они так или иначе были связаны с магией книг. Сериальная тема тоже выбрана не случайно. Ведь у каждой из «мыльных опер» есть своя печатная история.