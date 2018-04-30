Марина Африкантова похоронила мистера Бина 

Прогуливаясь неподалеку от современного яхт-клуба в Дубае, участница проекта «Дом-2» встретила, как ей показалось, самого Роуэна Аткинсона. Мистер Бин, довольно молодой для своего нынешнего возраста 63 года, неестественно улыбался в камеру, держа своего любимого плюшевого мишку.
Обрадованная возможностью сделать селфи с британским комиком, Марина тут же поделилась фотографией в Инстаграм. Девушка призналась, что вживую актер намного интереснее, чем на экране. Марина решила спросить у подписчиков, помнят ли они мистера Бина, но вместо слова «помните» в вопросе была допущена опечатка «помЯните».
Многочисленные читатели блога Африкантовой усомнились в трезвости Марины и не смогли понять, как она могла принять двойника артиста за настоящего. Многие возмутились предложением помянуть все еще живого Роуэна Аткинсона: «Вообще-то это ненастоящий! И что за ужасное слово „помЯните“? Не дай бог! Надеюсь, он жив и здоров! Исправьте ошибку!», «Ну, он так-то ещё жив, чтобы его поминать. А это грузин какой-то, жалкая пародия». Многие перед прочтением Марининого комментария подумали, что девушка встретилась в Дубай с резидентом «Камеди Клаба», Демисом Карибидисом.