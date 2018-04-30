«Нет отчаяния и гнетущей тоски»: жена Караченцова рассказала о его лечении в Израиле

Уже месяц 73-летний Николай Караченцов вместе с супругой Людмилой Поргиной находится на лечении в Тель-Авиве. Чтобы полностью убить обнаруженный полгода назад рак легкого, семье пришлось отправиться на Святую землю. Считается, что здесь лучшие онкологи. Сейчас артист проходит курс радиотерапии в клинике Sapir Medical. А Людмила Андреевна организует мужу быт и досуг. Они снимают трехкомнатную квартиру поблизости от клиники. Каждое утро за артистом приходит санитар, который сопровождает его до процедурного кабинета. Караченцова везде узнают. Дети улыбаются, а взрослые желают скорейшего выздоровления.

«Один сеанс терапии длится 15–20 минут, — рассказывает Людмила Поргина. — Принцип ее действия заключается в том, что опухоль как бы «поджаривается». В 11 часов мы уже дома. Сначала Коля немного отдыхает, а после сна делает зарядку — качает пресс, руки и ноги. Потом наступает время обеда. У мужа особая диета. Ему можно только блюда, которые приготовлены на пару. Но он сладкоежка, поэтому для счастья покупаю тортики со взбитыми сливками и пралине — это просто восторг! Вообще, гастрономия в Израиле развита, как нигде. Сама получаю огромное удовольствие от местной кухни».

После обеда семья отправляется в ближайший тенистый парк, из-за ежедневного облучения актеру запрещено долго находиться под солнцем. «Наматываем круги, затем садимся на лавочку и начинаем делать специальные упражнения, — продолжает Людмила Андреевна. — Я читаю мужу стихи его любимого Сергея Есенина , а он повторяет: „Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым…“ Тут довольно длинные строчки, и когда Коля произносит их, прорабатываются речь и дыхание. В нашем случае это жизненно важная необходимость».

Иногда вечерами супруги ходят на прелставления в театр «Гешер». Кроме того, у актер в Тель-Авиве много друзей, а в соседнем городе Ришоне-ле-Цион живут родственники их невестки Ирины. Многие уже успели наведаться в гости. «Знаете, как здорово вечером бродить по побережью и вдыхать теплый, насыщенный воздух, — добавляет Людмила Андреевна. — Мечтаю, чтобы мы победили болезнь на земле, по которой когда-то ходил Иисус . Всего за 70 лет на месте пустыни отстроили оазис. Боже, какая здесь энергетика! Каждый день молимся. Если в Москве я чувствовала приближение тьмы, то сейчас она отступила. Больше нет отчаяния и гнетущей тоски. Мы с Колей видим только хорошие сны: лучи солнца, луга, свет… Появилась уверенность, что у нас все получится. Коля постоянно заявляет: „Как хорошо, что ты есть у меня!“