Рейтинг «Сплетника»: самые горячие жены футболистов сборной России

Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу, в котором примет участие и российская сборная. Поддерживать наших футболистов будем не только мы, болельщики, но и их вторые половины, о которых сегодня и пойдет речь. Наш очередной рейтинг посвящен самым горячим женам футболистов основного состава сборной России. Они стройны, привлекательны, соблазнительны и чертовски сексуальны. Но только одна из них достойна звания «самой-самой». Кто — решать вам.

Инна Жиркова , жена Юрия Жиркова С будущим мужем Юрием Жирковым Инну познакомила ее подруга в 2007 году. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Уже через год пара связала себя узами брака, а через несколько месяцев на свет появился их первенец сын Дмитрий. Спустя два года они стали родителями во второй раз — в августе 2010 года у супругов родилась дочь Милана. Третий ребенок пары, сын Даниил, родился в сентябре 2015 года.

Инна Жиркова В том, что Юрий Жирков не смог устоять перед чарами Инны, ничего удивительного нет — на внешние данные девушки обратили внимание многие модельные агентства, еще когда она была совсем юной. Будучи школьницей, она завоевала титул «Мисс Калининград», а затем уже в статусе замужней дамы выиграла конкурс «Мисс Россия» в 2012 году. Правда, заветную корону она все же не получила. После того, как вышло интервью, в котором Инна не смогла ответить на элементарные вопросы (ее спросили, кто написал «Полонез Огинского» и кто такая Агния Барто), на супругу футболиста посыпался шквал критики. В результате она даже впала в депрессию и от титула отказалась.

Юрий и Инна Жиркова с детьми Сейчас 28-летняя Жиркова занимается не только воспитанием детей (правда, фотографий, как она читает им книги детских писателей, в ее блоге нет, все больше — кадров в купальниках и роскошных платьях), но и развивает собственный бизнес — несколько лет назад она представила собственный бренд одежды Milo by Inna Zhirkova и открыла ателье.

Ольга Березуцкая, жена Василия Березуцкого Мастер спорта и чемпионка России по синхронному плаванию, бывший хореограф группы «Винтаж», танцовщица балета «Тодес», телеведущая, а кроме того, обладательница двух дипломов о высшем образовании — защитнику сборной России Василию Березуцкому действительно есть чем похвастаться, ведь его супруга не просто умница, но еще и красавица.

Познакомились Ольга и Василий через общих друзей девять лет назад. Ради семейной жизни Ольга оставила спортивную карьеру. Сейчас 32-летняя Березуцкая вместе с супругом воспитывает двоих детей: восьмилетнего сына Вову и полуторагодовалую дочь Настю — и проявляет себя как активный Instagram-блогер.

Марина Шишкина , жена Романа Шишкина Марина и Роман поженились в 2009 году, а познакомились они благодаря общим друзьям. Супруга защитника сборной России может похвастаться блестящим образованием — она окончила школу с золотой медалью, а затем и факультет международных экономических отношений МГИМО

Марина Шишкина Несмотря на то что пока она свои знания на деле не применила и сейчас является примерной женой и матерью двоих детей (супруги воспитывают шестилетнюю Маргариту и двухлетнюю Марианну), Марина не исключает того, что в будущем займется собственным бизнесом. Там-то, по ее мнению, ей и пригодятся те знания, которые она получила в институте.

Катерина Новосельцева Этим, видимо, она и покорила 26-летнего Ивана Новосельцева. Предложение возлюбленной он сделал довольно оригинальным образом — встав на колено и подарив ей кольцо прямо на стадионе футбольного клуба «Ростов» после игры с командой «Торпедо» 20 апреля 2015 года, Новосельцев предложил ей свои руку и сердце. Она, конечно же, ответила согласием, и в октябре того же года пара сыграла свадьбу.

Вероника Ерохина, жена Александра Ерохина Вероника Ерохина — кандидат в мастера спорта по бальным танцам. Правда, ради семьи и из-за постоянных переездов в связи с работой мужа ей пришлось оставить карьеру.

Вероника Ерохина По образованию она маркетолог, но пока в число ее главных обязанностей входит ведение домашнего хозяйства и поддержка мужа на всех матчах, куда она иногда берет и их семимесячного сына Федора.

Диана Щенникова, жена Георгия Щенникова Своего будущего мужа Диана встретила еще в школе, но узами брака они связали себя лишь пять лет назад. Сейчас пара воспитывает двоих детей: почти четырехлетнего Даниила и восьмимесячную Ульяну.

Диана Щенникова Диана окончила экономический факультет МГУ , однако всерьез ее привлекает отнюдь не эта наука, а дизайн, и даже за ремонт дома ответственность несла она. Диана служит своему мужу настоящей поддержкой и опорой и вместе с другими женами футболистов болеет за него на трибунах стадиона.

Катерина Герун, жена Игоря Акинфеева Покорить сердце вратаря сборной России Игоря Акинфеева мечтали тысячи девушек, но сделать это удалось лишь 31-летней модели и начинающей актрисе Катерине Герун. Об отношениях пары стало известно после того, как четыре года назад у футболиста родился сын Даниил. Как оказалось, Акинфеев на тот момент уже был женат на Герун. Вскоре супруги стали родителями во второй раз — в сентябре 2015 года на свет появилась их дочь Евангелина.

Екатерина Герун и Игорь Акинфеев Сама Катерина, хоть и прячет свой профиль в Instagram под замком, персона в какой-то степени публичная. Она снялась в нескольких фильмах, а также клипе Сергея Лазарева «Вспоминай» и участвовала в конкурсе красоты за право представлять Украину на «Мисс Вселенная — 2007», но заняла в нем лишь четвертое место. Катерина, кстати, окончила Харьковскую медицинскую академию и получила диплом химика, но по профессии работать не стала, решив попробовать себя на актерском и модельном поприщах. Кроме того, Катерина владеет английским, французским и украинским языками.

Дарья Глушакова Дарья окончила медицинский институт и получила диплом врача-стоматолога. Сама она признается, что не хочет полностью зависеть от мужа, да и в конце концов не зря же она столько лет грызла гранит науки (кстати, школу она окончила с золотой медалью), чтобы сидеть дома, поэтому собирается строить карьеру в области медицины. Правда, пока на работу она так и не вышла и прославилась лишь довольно откровенными снимками в своем Instagram, который ей даже пришлось удалить.

Анастасия Костенко , жена Дмитрия Тарасова До брака с 24-летней моделью Анастасией Костенко Дмитрий Тарасов был женат дважды: на гимнастке Оксане Пономаренко и телеведущей Ольге Бузовой (с ней он разошелся именно из-за Костенко, которая, как говорят, увела Тарасова из семьи). Свадьба Дмитрия и Анастасии состоялась в начале этого года, и сейчас супруги находятся в радостном ожидании — скоро на свет появится их первый общий ребенок (у Тарасова есть восьмилетняя дочь Ангелина от первого брака).

Анастасия Костенко Анастасия Костенко в 2014 году стала второй вице-мисс Россия, а затем отправилась представлять нашу страну в Лондон на конкурс «Мисс мира». У нее есть диплом об окончании Ростовского колледжа искусств по направлению «Искусство балета», а также диплом РУДН , в котором она окончила филологический факультет по направлению «Журналистика».

Анастасия Кудряшова, жена Федора Кудряшова О супруге Федора Кудряшова Анастасии известно не так много, но с такими внешними данными она просто не могла не оказаться в нашем рейтинге. Судя по Instagram Анастасии, девушка является большой поклонницей спорта, которому уделяет очень много времени.

Анастасия Кудряшова Вместе со своим супругом Анастасия воспитывает двоих детей: дочь Милану и сына Никиту.

Мона Нойштедтер, жена Романа Нойштедтера Роман и Мона были знакомы еще с юности и, если верить источникам, даже учились в одном классе. По образованию Мона — психолог. Но работает ли они по профессии, неизвестно. Судя по ее Instagram, 29-летняя Мона много путешествует и ведет довольно беззаботный и праздный образ жизни.

Екатерина Смольникова, жена Игоря Смольникова С Игорем Екатерина познакомилась благодаря близкой подруге, которая встречалась с футболистом Семеном Фоминым , жившим вместе со Смольниковым в интернате московского клуба «Локомотив». Правда, симпатия между ними возникла не сразу, и долгое время Екатерина и Игорь просто дружили. Тем не менее дружба переросла в любовь, и пара связала себя узами брака, в котором у супругов родилось двое сыновей: Александр и Лука.

Екатерина Смольникова Екатерина Смольникова вместе с супругой футболиста Олега Шатова Викторией является основательницей благотворительного фонда «Play and Help», который помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и больным детям. По образованию Екатерина журналист и даже вела собственную программу «Женский час с Екатериной Смольниковой». Хотя сама она признавалась, что мечтала стать актрисой и даже поступала в Щукинское училище, однако попытка оказалась неудачной, и выйти на подмостки сцены или сняться в кино ей так и не довелось.

Свою будущую супругу Дмитрий Комбаров встретил в магазине одежды, где она работала продавцом. Поженились Татьяна и Дмитрий в сентябре 2011 году, а через шесть месяцев у них родилась дочь Ульяна.

Татьяна Комбарова Сейчас Татьяна является самой главной и преданной болельщицей своего мужа и старается во всем его поддерживать.