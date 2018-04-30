Самые интересные вызовы игроку в Dishonored 2

Несколько ситуаций, что делают эту игру одной из самых необычных и интересных за последние годы.

Во время прохождения я не раз ловил себя на мысли, что не могу вспомнить ни одной игры, где периодически так сильно плевали на современные тренды ААА. Чтение множественных записок не только как средство раскрытия мира, но и как этапы многокомпонентной загадки? Пожалуйста. Требование к вдумчивому исследованию мира и окружения? На месте. Необходимость в наблюдении за NPC и анализе их поведения? Тоже присутствует.

При этом нельзя сказать, что все, кто не играл, много потеряли. Сценарий хоть и вырос в сравнении с наивным в первом Dishonored, но все так же остается лишь поводом закинуть игрока в новую неисследованную область. Эмоционального отклика от местной истории или мира лучше не ждать, ведь даже сами протагонисты этих самых эмоций практически не проявляют. Но зато мало какая игра (на моей памяти таких нет, но я не так много играю, чтобы судить объективно) предоставляет такую свободу выбора в вопросе достижения цели: множество обходных неочевидных путей (невероятного уровня проработка дизайна большинства уровней), множество технических средств, различные магические способности — все это позволяет пройти уровень так, как это удобно именно вам.

В Dishonored 2 очень грамотно выставлено целеполагание. Вот тебе подпольная лавка, можно найти способ попасть внутрь и таким образом получить внутриигровые предметы без платы. Вот тебе Сердце, оно покажет, где лежат руны и амулеты. Вот цель, вот прямой путь к ней, но во-о-он там есть альтернативный, а то и несколько. Хочешь, пользуешься, не хочешь — идешь мимо. При этом, конечно, не все проблемы решаются нахождением записки с кодом от сейфа в соседней комнате. Именно об обратных ситуациях и пойдет далее речь.

Я не буду приводить сухой топ, а опишу ситуации, решения которых мне запомнились, и, собственно, сам процесс нахождения ответа. Спойлеров здесь не будет (точнее, будет один незначительный, он больше относится к игровому процессу, нежели к сюжету, но тем не менее перед ним вы увидите предупреждение), но если вы не хотите лишать себя удовольствия от одной из двух лучших составляющих игры (исследование уровней и решение местных нетривиальных задач), то лучше будет при желании вернуться сюда позже.

P. S. К сожалению, не на все ситуации я могу предоставить свои собственные скриншоты, т.к. сделал только там, куда быстро было добраться после прохождения. Буду по возможности искать более-менее подходящие из интернета в надежде, что они не будут максимально отшакалены.

С чего начинается прохождение уровня в Dishonored 2? У меня это анализ локации с помощью Сердца. Ищем ближайший интересующий объект, отмечаем и начинаем тихо обшаривать каждый угол.

Схема здания Аддермирского института

Впервые данная схема серьёзно дала сбой как раз в Аддермирском институте. Сердце упорно показывало руну где-то в скале, если находиться за пределами основного здания, и ниже первого этажа, если находиться внутри, при этом очевидного пути вниз не было: на отмеченный на карте -1 этаж попасть на лифте было нельзя, пол шахты лифта был заколочен досками, а иного пути туда не было. Обойдя всё вдоль и поперек, решил оставить руну напоследок и заняться черным амулетом, находящимся на самой высокой точке локации. В процессе поисков пути к нему обнаружил на чердаке выход к лифту, ради интереса вызвал его. Лифт не доехал несколько метров, остановившись чуть ниже. Мое внимание привлекли выделенные хоть и тусклым, но все-таки красным цветом, крепежи лифта. Выстрелив ради интереса по одному из них из арбалета, я стал свидетелем крайне неожиданной сцены: крепеж оказался интерактивным и трос оборвался, второй крепеж не выдержал и лопнул тоже, и лифт с громким звуком полетел вниз. Спустившись вниз по шахте, я через отверстие в крыше лифта попал внутрь, откуда, уже пригнувшись, смог к своему удивлению попасть-таки в комнату с руной.

Не только руны и амулеты представляют собой практический интерес. В некоторых локациях расположены так называемые «Черные лавки» — подпольные магазины, ведущие торговлю не совсем законными и честным образом добытыми товарами. Случайным образом обнаружив, что можно их грабить, и это поощряется игрой, я уже не мог остановиться, и мне поддались все, кроме одной, той, что находится в локации с кунсткамерой (пожалуйста, не рассказывайте, как туда попасть, если бы я захотел, я бы загуглил).

Наиболее интересными для меня являются две из них: та, что находится в Пыльном квартале, и Черная лавка из Дануолла периода правления Далилы. Сейчас речь пойдет про первую.

Путь к заветному ограблению лежал через дверь с кодовым замком. Этажом выше находилась квартира. Рассудив, что, возможно, эта квартира и есть место, где я могу найти код, я твердо решил найди туда вход.

Обойдя это и соседнее здание минимум с десяток раз, пути внутрь я не нашел. С одной стороны дома было видно комнату в этой квартире, спящего у окна человека, коридор, который, вероятно, вел к парадной, но окно это было с решеткой, т.е. попасть через него я никак не мог. Обойдя в очередной раз здание вокруг, заглянул в окно с противоположной стороны. Парадная, коридор, очевидно, ведущий к комнате со спящим человеком, какая-то тумбочка, окно тоже зарешечено, зачем я в него смотрю уже в n-ный раз? И тут, взглянув в окно пригнувшись и под другим углом в сторону ведущей в квартиру двери, я увидел доску, которой забита дверь. Выругавшись, что не заметил её раньше, стреляю в неё через окно из арбалета, молнией несусь к теперь уже открытой двери, захожу в квартиру. Кто вообще будет забивать дверь в жилую квартиру доской?

Облазив все, что можно, заветной комбинации я не нашел. Зато обнаружил на столе записку мужу, где женщина, владелец подпольной лавки, говорит, что не могла стерпеть до даты годовщины свадьбы, и потому дарит подарок сейчас. Подарком являлась свадебная фотография и рядом записка с коротеньким текстом и указанием месяца, когда эти двое познакомились. Собственно, более полезного я ничего не нашел, решил, что, видимо, ошибся, и кода тут нет. Уже собравшись уходить, идя по коридору, ведущему к выходу, обратил внимание на висящий на стене календарь с несколькими выделенными датами. Вернувшись к записке, посмотрел на название месяца, вернулся к календарю и увидел, что в том месяце выделена одна дата. Спустившись к кодовому замку, ввел в американском стиле (месяц, затем день) выделенную дату, и дверь открылась. Вуаля.

Тут есть небольшой спойлер к уровню, так что читайте на свой страх и риск.

По традиции, решил начать уровень с отмечания ближайших рун. Ситуация осложнилась тем, что какие-то руны и амулеты находятся в настоящем, какие-то — в прошлом.

Одна из рун была в запертой комнате на втором этаже в прошлом. Единственная дверь, ведущая в неё, была заблокирована, причем от неё не требовался ключ, т.е. закрыта изнутри какой-нибудь опять же доской или задвижкой. В комнате по соседству обрабатывают стол рубанками двое рабочих.

Обследовав округу в обоих временах, я выяснил, что очевидного пути туда нет (sic!), единственная зацепка, которую я нашел — это разбитое в настоящем времени окно, ведущее в комнату, но оно находилось на втором этаже, добраться до него можно было потенциально по карнизу, на который можно было попасть с балкона напротив, но дверь, ведущая к нему, также была заблокирована изнутри.

В очередной раз проходя мимо работяг, заметил, что один из них отошел от другого (это важно, это именно то, из-за чего я и обратил на них внимание) и подходит к какой-то раме, над которой они, видимо, и работают. Я перешел в настоящее время и увидел, что такая же рама установлена на окне. Перешел обратно в прошлое, в качестве эксперимента вырубил работяг, перешел в настоящее — рамы нет, путь на карниз свободен.

Дело оставалось за малым: перешел по карнизу в настоящем, залез в брешь в окне, перешел в прошлое, откуда забрал руну.

С этим подпольным магазином все было сложнее, чем с другими.

Сначала все казалось ясным как божий день: дверь, отделяющая меня от сказочных богатств в виде набора дротиков, была закрыта на ключ ("Обычный ключ"), а подсказка, где его найти, лежала рядом.

Осталось найти бутылки. Какие бутылки-то? Видимо, какие-то из тех, что лежат тут же, ведь до переворота в здании с Черной лавкой располагался бар. Пару раз обследовав каждый угол с помощью навыка «Ночное зрение» и не найдя ключ, я решил отправиться дальше.

Зайдя в одно из соседних зданий, я обнаружил вот такую записку

Записка, коих я уже находил множество, даже не стал дочитывать до конца

Спустя некоторое время я вернулся к идее ограбить черный рынок. Решив перечитать первую записку, я взглядом зацепился за имя «Фенелла Рейд» и понял, что та записка, которую я даже не стал дочитывать, началась именно с этого обращения.

Я отправился в здание, где была найдена вторая записка, были обследованы все бутылки уже там, ключа среди них найдено не было. Снова решил заняться чем-нибудь другим.

По пути к алтарю Чужого мне понадобилось пройти через разрушенное здание, где я нашел вот эту записку

Снова «Фенелла Рейд»

И тут вся мозаика сложилась в голове: я знал, что, я знал, где, я знал, где примерно искать. Дальше было дело техники: ключ оказался действительно за 3 бутылками в шкафу за редакцией издания.

Я рассказал о тех случаях, когда я, привыкший к дружелюбному отношению к игроку, был в диком восторге от того, что от меня хотели разработчики.

Были ещё достойные и интересные загадки, но они решались чуть проще, потому и не стал все описывать. Может, среди них есть и те, что понравились лично вам, никаких обид, можете об этом рассказать в комментариях (только, пожалуйста, не про ту Черную лавку на локации с кунсткамерой).