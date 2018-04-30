Как отвечать на колкости в свой адрес: 5 советов

Физическая расправа, гнев и слезы — реакции, демонстрирующие вашу слабость, а некоторые из них, как известно, чреваты лишением свободы. Подумайте, чего добивается обидчик? Как правило, это самоутверждение. Комментируя ситуацию, в которой вы смотритесь невыигрышно, он выставляет себя в лучшем свете, предоставляя другим слушателям возможность сравнивать. Мы понимаем, что вступать в спор не имеет смысла, но и молча реагировать на колкости в ваш адрес не следует. Для начала следует рассмотреть 5 бестактных вопросов, которые ставят собеседника в неловкое положение и заставляют оправдываться. Научившись отвечать на эти выпады, вы справитесь и с другими проявлениями невоспитанности. И еще, если вы любитель отпускать подобные фразы, задумайтесь. Их стоит исключить из диалога.

«Когда ты уже найдешь нормальную работу?»

Есть множество вариаций на эту тему: «и тебя это устраивает?», «тебе не жалко тратить лучшие годы на это занятие?», «там же нет перспектив…». Окружающие всегда знают, как вам жить. А еще люди, которые недовольны собой и желают получить высокую самооценку любым способом, не прочь намекнуть на то, что у вас наступил сложный период. И причиной тому вы сами.

Если работа не устраивает человека, он меняет ее. Также работа может быть временным пристанищем до тех пор, пока не найдется место лучше или соискатель не овладеет необходимыми навыками. А еще работа может полностью устраивать, несмотря на низкую зарплату, требовательного начальника и рабочий день длиною в 12 часов.

Если в вопросе нет искреннего интереса и он пропитан излишней деловитостью, лучше не пускаться в пространные рассуждения о том, какие плюсы и минусы есть в вашей компании. Не рассказывайте о своих переживаниях на этот счет. Оправдываться и жаловаться на то, что хорошая работа на дороге не валяется, тоже не следует.

Лучше всего спокойно и уверенно спросить, чем конкретно вам хочет помочь собеседник, если эта тема волнует его? Вы со своей стороны готовы рассмотреть интересные предложения: прислать их можно на почту в рабочее время. Как правило, советчики не находят что ответить.

«Почему ты до сих пор одна/один?»

Сюда же можно отнести вопросы, связанные с официальной регистрацией брака, деторождением, и продолжение трилогии: «а когда второго родите?». Отвечать на эти вопросы искренне не имеет смысла. Не следует обсуждать ситуацию с малознакомыми людьми, даже если она действительно является для вас болезненной. То же самое относится к сердобольным родственникам, друзьям, одноклассникам.

Научитесь не переживать за положение бестактного собеседника: он не подумал о том, что ставит вас в неловкую ситуацию. А с чего вам волноваться за его самочувствие? Отделайтесь краткой фразой из серии «мне так нравится», «меня все устраивает», «таков мой выбор», «это последняя тема, которую я буду обсуждать с малознакомыми людьми».

Объяснения, что количество разводов превышает количество браков, похожи на оправдание. Не стоит трясти дипломами, рассказывать о знании языков, о том, что вы самодостаточны и пока не планируете выискивать пару. Зачем говорить о своей позиции? Даже если вы счастливы в своем уединении и получаете удовольствие, собеседник вас не поймет. Его кругозор сузился до его собственной жизни. Как быть? Нужно понять, что такими вопросами он выдает свой собственный страх, страх за себя и, возможно, свой собственный выбор, который он сделал неправильно. Так зачем превращать его страх в свой собственный?

«Твоя вторая половина могла бы зарабатывать больше»

Этой фразой могут упрекнуть мужа или молодого человека, который в глазах вашего собеседника — неудачник, сидящий на вашей хрупкой шее. Хотя начать подобную беседу может и тот оппонент, который подозревает вашу девушку в меркантильности: сама не работает, а как сыр в масле катается. Если вы отвечаете на эти вопросы, рассказывая о сложностях на рынке вакансий, это выглядит как оправдание. Что бы там ни было, не стоит давать исчерпывающий ответ на подобную колкость. Этим замечанием знакомый или коллега ставит вас в неловкое положение, сомневается в порядочности вашей половины. В этих ситуациях достаточно ответить, что вас все устраивает, и перевести тему разговора в другое русло.

«В твоем возрасте пора остепениться»

Оскорбляющий ваш образ жизни собеседник наверняка не прочь быть более свободным и беззаботным. Ему бы хотелось, может, гонять по крышам голубей, как в песнях его молодости, или поехать на Гоа, да вот ипотека мешает, а талантом, приносящим деньги, не наделен. А может, он просто не понимает, как можно в почтенном возрасте быть жизнерадостным и еще не определившимся? У него же все по полочкам разложено, подписано и промаркировано. Может, он хочет напомнить, что жизнь быстротечна? И будет пытаться образумить вас, сошедшего с рельсов повседневности. В любом случае задуматься о своей жизни лучше наедине с самим собой, а не при снобе, который использует такие слова, как «остепениться».

Как ответить на вопрос? Тут есть много вариантов. Если вы экстремал, путешественник, ловелас, просто безработный — подкиньте зануде пару фотографий с ваших последних вечеринок, походов или прогулок. Будьте позитивны. Если вы действительно любите свой образ жизни, это неспроста. Как известно, бухгалтерам и серферам не понять друг друга. Если ваш оппонент не в курсе, что существуют разные люди, — что ж, не следует читать ему лекцию. Просто ответьте любой фразой, начинающейся со слова «зато», и добавьте несколько пунктов, почему вы получаете кайф именно от такой жизни.

«Это должна уметь каждая женщина/так настоящие мужчины не поступают!»

Тут следует задать резонный вопрос: кому должна? Да и вообще, это каждая должна, а вы не каждая, а уникальная. То же самое касается стереотипов о настоящих мужчинах, которые обязательно должны служить в армии, или зарабатывать миллионы, или иметь семью. Заметьте, эти признаки настоящих женщин и мужчин постоянно меняются, переходя из уст в уста. Такие манипуляции не должны вас мотивировать даже на то, чтобы мизинцем пошевелить.

Одно дело — пытаться идти к переменам по своей воле, а другое — когда вам навязывают затертые до дыр слоганы из очень плохих литературных произведений. Отвечать на подобные глупости можно по-разному. Можно выбрать более жесткий вариант из серии: «настоящие — это как ты?», можно уйти от разговора, саркастически заметив: «теперь буду знать», а можно сказать, что вы никому и ничего не обязаны.

Эти и другие колкости дают вам два преимущества. Во-первых, вы учитесь отстаивать себя, во-вторых, понимаете, где находятся ваши слабые места. Ведь именно то, что обижает вас больше всего, достойно проработки. Только должна она быть не по щучьему велению, а исключительно по-вашему хотению.