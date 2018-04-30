Как пожилые жительницы Ноябрьска выбрались из трудной жизненной ситуации. Две истории

Недавно в приемную губернатора округа поступили письма от пожилых ноябрянок, попавших в трудную жизненную ситуацию. Оба — с благодарностью в адрес городской администрации и работников соцслужб.

Когда стены валятся

Всегда свежие ржавые потеки и рухнувшая перегородка — в таких условиях жила Ольга Плотникова . Со своей проблемой она обратилась за помощью в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

— Я жила в общежитии, признанном аварийным и подлежащем сносу, — позже рассказала корреспонденту «Красного Севера» Ольга Михайловна. — В крохотной комнатке, девять на девять, зимой — холод, с весны до осени — потоп. Дошло до того, что одна из гипсокартонных перегородок просто рухнула.

Исправить ситуацию самостоятельно пенсионерка не имела никаких возможностей: она с трудом ходит, опираясь на трость, левая рука не слушается…

— Они такие отзывчивые, понимающие, — продолжает Ольга Михайловна. — Руководитель Наталья Цепилова, к сожалению, уже уехала работать в Салехард. Ясно, что жилищный вопрос не в их компетенции, но мне не отказали — организовали встречу с главой администрации Алексеем Романовым , приехали за мной на социальном такси, там тоже водитель очень отзывчивый — мне помогли войти в автобус, в администрации — подняться в кабинет… И сам Алексей Викторович внимательно меня выслушал и дал распоряжение подчиненным — выделить хорошую комнату. Теперь живу с комфортом: огромная комната, тепло, два больших окна, которые я даже не закрываю — жарко. Обустроила здесь же небольшую кухоньку, чтоб далеко не ходить, вода проведена. Соседи замечательные, даже внучок у меня появился — четырехлетний Арсен каждый день захаживает, любим с ним поболтать.

И действительно, пока мы беседовали с Ольгой Михайловной, в комнату заглянула соседка Лариса:

— Ольга Михайловна, у вас дверь открыта. Все в порядке?

А с потолка — красная вода…

У 70-летней Ирины Алексеевны Трапезниковой ситуация была еще более катастрофичной. Живет она на дальнем СМП на улице Транспортной.

— В начале октября 2016 года у меня с потолка в совмещенном санузле потекла красная жидкость, явно не вода, — рассказывает Ирина Алексеевна. — Как выяснилось позже, в плите перекрытия лопнула канализационная труба. Я сразу обратилась в управляющую компанию «Наш дом», к руководителю Марине Малиновской.

Сначала на звонки никто не отвечал. Потом были обещания, что придут, посмотрят, решат, что делать, исправят. Но так никто и не пришел. Я обратилась в жилищную инспекцию. Инспектор все осмотрел, сфотографировал.

Спустя некоторое время появилась сама Малиновская, составила акт. Сантехники пришли только во второй половине декабря, перед Новым годом, заменили часть трубы с трещиной. А еще чуть позже я почувствовала странный запах. Стала снимать стеновые панели, а там черная плесень и красные потеки! Что делать? Пенсия маленькая, а здесь не просто ремонт нужен!

Решила подать в суд на возмещение ущерба. Вызвала службу независимой экспертизы. Сделали оценку. Судья оштрафовал ответчика, обязал возместить мне моральный вред и средства на ремонт. В общем, мне должны были выплатить около пятидесяти тысяч рублей. Пошла к судебным приставам и узнала, что УК «Наш дом» — уже банкрот.

Тогда я отправила документы конкурсному управляющему в Челябинск. Через некоторое время получила ответ с отказом во включении в список кредиторов компании — я опоздала, так как в газете «Коммерсант» уже прошла информация о банкротстве.

Юристы посоветовали написать в арбитражный суд, но браться за это не стали — очень сложно. У других ценник — 10-15 тысяч, и сопровождение оплачивается, в общем, надо потратить тысяч пятьдесят. Мне это не по карману.

Я обратилась в городскую администрацию к заместителю главы Андрею Власову . Он пригласил юристов Екатерину Каплюк и Валентину Захарову. Они помогли написать исковое заявление в суд и составить ходатайство о восстановлении пропущенного срока для включения в реестр требований кредиторов должника.

Только в марте 2018 меня включили в реестр кредиторов и поставили в третью очередь на возмещение.

Квартиру пожилая женщина привела в порядок самостоятельно. И не отчаивается, хотя деньги ей пока не вернули.