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Как изменить дачу за майские праздники
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Как изменить дачу за майские праздники 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Предпочитаете активный отдых с определённой целью и точными задачами? Тогда наш список для вас. С вашей энергичностью за майские праздники на даче можно горы сдвинуть, но наша программа-максимум скорее развлечёт вас, чем утомит. Итак.
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Выкрасьте забор
Он облупился, поцарапался, покосился или просто перестал радовать вас солнечными оттенками? Значит, пришло время отправиться на строительный рынок за парой банок краски жизнерадостных цветов, перечитать для вдохновения Марка Твена и взяться за дело.
Обновите фасад дома
Может, на нём появились потёки, откололись крылья у херувимов над оконными порталами или калька на углах уже не так ярко сверкает? В любом случае вам пригодится небольшое ведёрко с раствором, лестница и приятная мелодия в голове — мы рекомендуем что-нибудь из ранних «Битлов».
Избавьтесь от зимнего мусора
Сломавшиеся ветки, недогнившие листья, невесть откуда прилетевшие полиэтиленовые пакеты и пара пластиковых бутылок, скудный помёт диких зверей, прогуливавшихся в ваших владениях, покуда вы сидели в тепле городской квартиры. Да мало ли после себя успела оставить эта капризная дама в ледяной короне, вам это точно не пригодится, а значит — на выброс.
Очистите колодец
Вода — это то, что всегда должно быть чистым. Поэтому вооружитесь тем, что, по вашему опыту, сможет избавить главную ценность нашей планеты — и вперёд, на битву с грязью во имя пресной воды.
Разберите хлам в гараже
Пройдитесь по гаражу до того, как транспортируете в него авто, и, окинув пространство критическим взглядом, вычлените всё лишнее и разложите по местам, где это будет более уместно. Ну или выбросьте.
Вымойте окна
Не самое приятное времяпрепровождение, к тому же часто вызывает затяжной дождь с ураганными порывами ветра. Но вы ведь не верите в эти предрассудки?
Уберите, наконец, ёлку
Да, она радовала вас с середины осени, но пришла пора попрощаться с прошлым и вступить в новый солнечный день. Она у вас корни пустила? Ну тогда вообще замечательно! Наряжайте заново.
Посадите что-нибудь
А лучше сделайте это несколько раз. Например, раза два за день. Что это будет — укропчик или секвойя, зависит от вас. А мы свой долг выполнили.
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