Фухс — о своём будущем в «Лестере»: «Я обещал жене, что скоро вернусь домой»

Защитник «Лестера» Кристиан Фухс заявил, что через год покинет клуб и вернется к семье в США.

"Я обещал своей жене, что скоро вернусь домой. Я хочу видеть, как растут мои дети. К счастью, у нас есть приложение FaceTime, иначе простых писем нам не хватило бы. Продление контракта с «Лестером» стало непростым решением, но это было хорошо для моей семьи.

Мне нравилось мое время в «Лестере», здесь я добился наибольшего успеха, я люблю этот клуб.

Семья австрийского защитника проживает в Нью-Йорке. Фухс намерен перебраться в МЛС по истечении контракта в 2019 году.