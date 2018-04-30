Ещё
Фухс — о своём будущем в «Лестере»: «Я обещал жене, что скоро вернусь домой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фухс — о своём будущем в «Лестере»: «Я обещал жене, что скоро вернусь домой» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Защитник «Лестера» Кристиан Фухс заявил, что через год покинет клуб и вернется к семье в США.
"Я обещал своей жене, что скоро вернусь домой. Я хочу видеть, как растут мои дети. К счастью, у нас есть приложение FaceTime, иначе простых писем нам не хватило бы. Продление контракта с «Лестером» стало непростым решением, но это было хорошо для моей семьи.
Мне нравилось мое время в «Лестере», здесь я добился наибольшего успеха, я люблю этот клуб.
Семья австрийского защитника проживает в Нью-Йорке. Фухс намерен перебраться в МЛС по истечении контракта в 2019 году.
Евро-футбол.Ру: последние новости
В интернете появились фото новой формы "Марселя" Новая форма "Милана" Вышла в свет книга с рецептами от Шевченко, Роналду, Аршавина и других звёзд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси6
Опять за старое: Глюкоза выставила соски168
Как два мячика: Квитко показала вид сзади7
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Не родись красивой: трагедия советской Софи Лорен18
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение