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Анна Снаткина боится поправиться
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Анна Снаткина боится поправиться 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Актриса Анна Снаткина после рождения ребенка очень боится распустить себя. Доходит даже до маниакального подсчитывания каждого калория. Супруг актрисы Виктор Васильев смотрит на ситуацию с юмором.
Юморист сообщил, что супруга настолько боится поправиться, что даже взвешивается каждый день, не забывает она и отмерять количество съеденной еды. «Захотела наладить правильное питание — и наладила. И так в этом преуспела, что теперь может открывать курсы „Как похудеть за несколько дней“. Вы представляете: она на съемки и гастроли возит маленькие весы, чтобы отмерить правильные „дозы“ продуктов. Если вдруг видит, что поправилась хотя бы на полкило, начинает переживать и тут же садится на диету», — сообщил Виктор.
Юморист даже пошел на хитрость ради счастья супруги, и это сработало. «У нас сломались дома напольные весы, Аня попросила их посмотреть. Я сразу понял, что там надо всего лишь заменить батарейку, но сказал Ане, что вышла из строя электроника и нужен серьезный ремонт. И теперь у нас дома нет весов, Аня ходит в отличном настроении, а я счастлив, что ей хорошо!» — рассказал Васильев.
Напомним, Анна является мастером спорта по спортивной аэробике. Снаткина посвятила спорту 13 лет, а потом стала актрисой, предварительно окончив ВГИК, где училась в мастерской Виталия Соломина. Бросив спорт, Снаткина поправилась до 62 кг. При этом лишнего веса девушка не замечала, пока не стала сниматься в кино. Увидев себя на экране с пухлыми щечками, звезда тут же села на диету и сбросила 8 кило. Беременность снова повлияла на фигуру, но Анна тщательно следит за собой и не позволяет себе больше поправляться.
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