Анна Снаткина боится поправиться

Актриса Анна Снаткина после рождения ребенка очень боится распустить себя. Доходит даже до маниакального подсчитывания каждого калория. Супруг актрисы Виктор Васильев смотрит на ситуацию с юмором.

Юморист сообщил, что супруга настолько боится поправиться, что даже взвешивается каждый день, не забывает она и отмерять количество съеденной еды. «Захотела наладить правильное питание — и наладила. И так в этом преуспела, что теперь может открывать курсы „Как похудеть за несколько дней“. Вы представляете: она на съемки и гастроли возит маленькие весы, чтобы отмерить правильные „дозы“ продуктов. Если вдруг видит, что поправилась хотя бы на полкило, начинает переживать и тут же садится на диету», — сообщил Виктор.

Юморист даже пошел на хитрость ради счастья супруги, и это сработало. «У нас сломались дома напольные весы, Аня попросила их посмотреть. Я сразу понял, что там надо всего лишь заменить батарейку, но сказал Ане, что вышла из строя электроника и нужен серьезный ремонт. И теперь у нас дома нет весов, Аня ходит в отличном настроении, а я счастлив, что ей хорошо!» — рассказал Васильев.