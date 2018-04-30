Ещё
В сети появились оцифрованные страницы журналов «Ёж» и «Чиж» со стихами Даниила Хармса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сети появились оцифрованные страницы журналов «Ёж» и «Чиж» со стихами Даниила Хармса 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Проект «Тогда» оцифровал страницы детских журналов «Ёж» и «Чиж», где впервые были опубликованы стихи Даниила Хармса. Писатель сотрудничал с этими изданиями с 1928 по 1941 год.
«Мы все придумывали стихотворные рекламы для журнала «Ёж» И вот я придумал четверостишие. В шутку. Невозможное для печати даже в те легкомысленные годы «Или сыну — „Ёж“, или в спину — нож». И, прочтя Хармсу, пожаловался на неприятное сочетание «в спиНУ НОж». И он, не задумываясь, ответил: «А вы переставьте: „Или „Ёж“ — сыну, или нож — в спину“», — рассказывал об этом времени Евгений Шварц.
Собака: последние новости
От студентки ИТМО до врача-ветеринара: 7 моделей из Петербурга, покоривших мировой подиум Как работает первый в России кризисный центр для мужчин? «Помогите, у меня зависимость!»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси6
Опять за старое: Глюкоза выставила соски168
Как два мячика: Квитко показала вид сзади7
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Не родись красивой: трагедия советской Софи Лорен18
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение