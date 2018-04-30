Выжить и жить в кайф: пять экспресс-советов психолога против стрессов

От того, как мы умеем управлять своими эмоциями, зависит многое. Как обрести внутреннюю гармонию и успокоить мысли?

Не все могут закрыть эмоции на ключ и не вовлекаться. А тем не менее от того, как мы умеем управлять своим состоянием ума и эмоций, зависит очень и очень многое.

Наш эксперт из Киева Вячеслав Смирнов — врач, чемпион мира по йога-спорту — предлагает 5 простых советов.

1. Упрощайте

Не перегружайте себя делами и планами — выделите 2–3 самых приоритетных на день. Установите временные рамки для принятия рядовых, неглобальных решений в течение минуты после того, как вы о них подумаете. Таким образом вы избежите прокрастинации и чрезмерного прокручивания одной и той же мысли. А еще просто напишите на листе: «Перестань усложнять» — и поместите это на видном месте в своей комнате.

2. Принимайте

Когда вы принимаете происходящее, то перестаете тратить энергию на сопротивление. Вы больше не повышаете потенциал проблемы в своем уме, отяжеляя ее и придавая ей всё больше серьезности. Принять ситуацию — не значит сдаться. Это означает, что вы ставите себя в более выгодное положение перед необходимостью принять меры, если это потребуется. Теперь, когда вы смотрите на ситуацию свободнее, можете сосредоточить свою энергию на том, что вы хотите, и принять разумные действия для изменения положения.

3. Прощайте

Сложно переоценить значимость способности прощать. До тех пор, пока мы не простили кого-то, мы связаны с этим человеком. В мыслях мы будем возвращаться к своему обидчику снова и снова. Эмоциональная связь между вами двумя в таком случае очень сильна и причиняет страдания не только вам, но и зачастую окружающим вас людям. Прощая, мы освобождаем себя от данного человека, а также связанных с ним мучений. Здесь стоит отметить, что насколько необходимо прощать других, настолько же важно прощать и себя. Отпуская всё, что вы не простили себе в течение недели/года/10 лет, вы впускаете в свою жизнь новую созидательную привычку. И прощение других постепенно становится легче для вас.

4. Делайте то, что нравится

Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, спокойствие и гармония возникают естественным образом. Вы находитесь в согласии с внешним миром. И здесь многие задают вопрос: «Как найти то, что действительно любишь?» Ответ прост и одновременно сложен: «Исследовать жизнь». Быть любопытным, не бояться пробовать новое, приобретать опыт.

5. Осознавайте

Выбирайте такой способ мышления, который способствует гармонии, а не самоуничтожению. Обращайте внимание на свои мысли в течение дня при помощи практики осознанности. Поймав себя на разрушающем помысле, остановитесь. Переключайтесь на думы , которые дают вам чувство умиротворения. Помните: вы всегда можете сделать выбор в пользу гармонизирующих мыслей.

Как еще можно улучшить свое самочувствие? Есть специальные техники, которые гармонизируют физическое и эмоциональное состояние. С их помощью вы сможете легко выходить из критической ситуации, «выгружать» накопленный негатив и сохранять здоровье!