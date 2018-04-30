В Волгограде отправили на капремонт дома архитектора Голосова

Эксперты одобрили проведение капитального ремонта двух многоэтажных жилых домов на улице Баррикадной Ворошиловского района Волгограда. Построенные после Сталинградской битвы друг напротив друга, они возведены по проекту известного советского архитектора Ильи Голосова.

По словам архитектора-реставратора Анны Малышевой, дома № 19 и 22 по улице Баррикадной начали строить в начале 30-х годов прошлого века.

— До войны успели возвести только фундаменты двух стоящих напротив друг друга зданий. После Сталинградской битвы проекты были изменены, — рассказала V1.ru архитектор. — Стиль обрёл черты монументальной сталинской архитектуры с характерными для неё пропорциями и декоративными элементами. Шестиэтажный дом № 19 ввели в эксплуатацию в 1943 году, а трёхэтажный Г-образной формы № 22, стоящий на пересечении с улицей Социалистической, в следующем — 1944-м.

Глядя на оба дома трудно предположить, что обе «сталинки» — ровесники и созданы одним автором. Но оба они уже давно нуждаются в капитальном ремонте.

— Внутри 19-го дома около 60% штукатурки повреждено или отсырело. На стенах в подвале появились трещины, в основном вблизи стыка с соседним домом № 19а, вплотную построенным в 2008 году, — заключили эксперты. — Характер трещин свидетельствует о развитии деформационных процессов. Трещины пока не критичны для дома. Они начали появляться и расширяться именно после постройки соседней девятиэтажки, так как после ремонта фасадов «сталинки» в 2009 году их не было. Для мониторинга состояния трещин необходимо установить на них специальные маяки и каждую неделю следить за динамикой их увеличения.

Члены историко-культурной экспертизы уверены, что дому необходим капитальный ремонт стен, потолка и пола подвала, с учётом гидроизоляции. Они также одобрили замену старых дверей и ступенек, установку новых ПВХ окон, ремонт входов в подвал и кирпичной кладки.

— В доме по адресу Баррикадная, 22 внутренняя отделка повреждена от влаги на 40%. Корневые системы высаженных рядом деревьев негативно влияют на фундамент, — пришли к выводу эксперты. — На одном из окон деформирована оконная перемычка. При обследовании на трёх балконах заметна коррозия балконных плит и арматуры. Они находятся в аварийном состоянии и требуют замены, — пояснили эксперты. — Дому необходим ремонта фасада и цоколя, усиление перемычек на выходе одного из балконов, восстановление разрушенных лепных и кирпичных декоративных элементов, ремонт и замена балконов.

Чтобы отреставрировать выявленный объект культурного наследия регионального значения подрядчику рекомендуют сделать козырьки над подъездами, заменить входы в подвалы и оконные проёмы, капитально отремонтировать фундамент и подвал.

Приводить исторические здания в порядок планирует компания ООО «Стройпортал». В скором времени «сталинки» проекта Ильи Голосова должны обрести новую жизнь.