«Тела как такового нет»: поклонники считают, что Бородина слишком увлеклась похудением

Находясь в Дубае, Ксения Бородина наслаждается ярким солнцем и жаркой погодой, а также, конечно, местными пляжами. Фото женщины в купальнике, опубликованное в ее Инстаграме, повлекло за собой активное обсуждение. Многие уверены, что в погоне за стройностью Ксения увлеклась.

Многие помнят триумфальную победу Ксении Бородиной над лишним весом. Похудев, телеведущая написала книгу о своем пути к стройности, активно сотрудничала с фирмами, производящими продукты диетического питания, а в сети на ее истории наживались толпы мошенников, предлагая «уникальный метод» якобы от самой Бородиной. С тех пор прошло несколько лет, и до сих пор женщина стройна, как и прежде, хотя теперь является матерью двоих детей. В очередной раз свою фигуру Ксения продемонстрировала, опубликовав фотографию из отпуска, для которой позировала в купальнике.

Среди поклонников Ксении развернулась активная дискуссия относительно внешности телеведущей. Оказалось, мнения разных людей далеко не совпадают, и хотя Бородина может похвастаться отличной фигурой, многие считают, что ей бы не помешало немного поправиться, а другие восхищаются тем, сколько труда Ксения вложила в стройное тело: «Такая красотка, мама двух деток! Hе всем удается сохранить фигуру.. молодец» «Тела как такового нет, кожа да кости» «Ксюша, не зря потела в зале!'' „Ксюнька…совсем худышка… к бабуле б тебя на парное молочко с оладушками“ „Какая-то уж слишком худая. Ужасно“ „А я сначала подумала, что это Ирина Шейк . Kлассное фото!“ Некоторые уверены, что Бородина несколько приукрашивает действительность, используя фотошоп. Однако даже если это так, многочисленные фото Ксении со светских мероприятий доказывают, что она действительно становится только стройнее.

В сети считают, что Ксения не совсем довольна и своей естественной внешностью, ведь на недавних снимках телеведущей поклонники заметили изменение формы губ, которое считают следствием посещения косметолога. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!