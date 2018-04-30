«Тела как такового нет»: поклонники считают, что Бородина слишком увлеклась похудением 

Находясь в Дубае, Ксения Бородина наслаждается ярким солнцем и жаркой погодой, а также, конечно, местными пляжами. Фото женщины в купальнике, опубликованное в ее Инстаграме, повлекло за собой активное обсуждение. Многие уверены, что в погоне за стройностью Ксения увлеклась.
Многие помнят триумфальную победу Ксении Бородиной над лишним весом. Похудев, телеведущая написала книгу о своем пути к стройности, активно сотрудничала с фирмами, производящими продукты диетического питания, а в сети на ее истории наживались толпы мошенников, предлагая «уникальный метод» якобы от самой Бородиной. С тех пор прошло несколько лет, и до сих пор женщина стройна, как и прежде, хотя теперь является матерью двоих детей. В очередной раз свою фигуру Ксения продемонстрировала, опубликовав фотографию из отпуска, для которой позировала в купальнике.
Среди поклонников Ксении развернулась активная дискуссия относительно внешности телеведущей. Оказалось, мнения разных людей далеко не совпадают, и хотя Бородина может похвастаться отличной фигурой, многие считают, что ей бы не помешало немного поправиться, а другие восхищаются тем, сколько труда Ксения вложила в стройное тело: «Такая красотка, мама двух деток! Hе всем удается сохранить фигуру.. молодец» «Тела как такового нет, кожа да кости» «Ксюша, не зря потела в зале!'' „Ксюнька…совсем худышка… к бабуле б тебя на парное молочко с оладушками“ „Какая-то уж слишком худая. Ужасно“ „А я сначала подумала, что это Ирина Шейк. Kлассное фото!“ Некоторые уверены, что Бородина несколько приукрашивает действительность, используя фотошоп. Однако даже если это так, многочисленные фото Ксении со светских мероприятий доказывают, что она действительно становится только стройнее.
В сети считают, что Ксения не совсем довольна и своей естественной внешностью, ведь на недавних снимках телеведущей поклонники заметили изменение формы губ, которое считают следствием посещения косметолога. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!