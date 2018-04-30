Ещё
Поздравляем! Сиара и Рассел Уилсон отметили первый день рождения дочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поздравляем! Сиара и Рассел Уилсон отметили первый день рождения дочки 

Peopletalk 21 минуту назад
Фото: Peopletalk
28 апреля 2017 года у певицы Сиары (32) и футболиста Рассела Уилсона (29) родилась дочь Сиенна Принцесс. И первый день рождения малышки родители решили отметить с размахом.
Воздушные шары, розы, трехуровневый торт с короной, и именинница за столом, напоминающим пышную пачку. Фотографией дочки, которая, судя по снимку в шоке от происходящего, Сиара поделилась в Instagram.
все слайды
«Это первый день рождения Сиенны Принцесс. 28 апреля 2017 года всегда будет одним из лучших дней в моей жизни. С днем рождения, ангел», — подписала снимок счастливая мама.
«Господь благословил нас. Я люблю тебя, моя сладкая СиСи», — написал Рассел, разместив это же фото у себя на странице.
все слайды
Сиенна Принцесс — первая общая дочь Сиары и Рассела Уилсона. До этого Сиара была в отношениях с рэпером Future (34), от которого родила сына Фьюче Захир Вилберна (3).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pozdravlyaem-siara-i-rassel-uilson-otmetili-pervyj-den-rozhdeniya-dochki/
Peopletalk: последние новости
Новое поколение: 7 самых скандальных детей западных звезд Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео! Как выглядела Настя Ивлеева до того, как стала популярной ведущей?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси6
Опять за старое: Глюкоза выставила соски168
Как два мячика: Квитко показала вид сзади7
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Не родись красивой: трагедия советской Софи Лорен18
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение