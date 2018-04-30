Поздравляем! Сиара и Рассел Уилсон отметили первый день рождения дочки

28 апреля 2017 года у певицы Сиары (32) и футболиста Рассела Уилсона (29) родилась дочь Сиенна Принцесс. И первый день рождения малышки родители решили отметить с размахом.

Воздушные шары, розы, трехуровневый торт с короной, и именинница за столом, напоминающим пышную пачку. Фотографией дочки, которая, судя по снимку в шоке от происходящего, Сиара поделилась в Instagram.

все слайды

«Это первый день рождения Сиенны Принцесс. 28 апреля 2017 года всегда будет одним из лучших дней в моей жизни. С днем рождения, ангел», — подписала снимок счастливая мама.

«Господь благословил нас. Я люблю тебя, моя сладкая СиСи», — написал Рассел, разместив это же фото у себя на странице.

все слайды

Сиенна Принцесс — первая общая дочь Сиары и Рассела Уилсона. До этого Сиара была в отношениях с рэпером Future (34), от которого родила сына Фьюче Захир Вилберна (3).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pozdravlyaem-siara-i-rassel-uilson-otmetili-pervyj-den-rozhdeniya-dochki/