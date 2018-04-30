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Что нужно знать о родах естественным путём?
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Что нужно знать о родах естественным путём? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Практически все мамочки хотят, чтобы их роды прошли гладко, без каких-либо вмешательств врачей. Для этого нужно узнать, как протекают роды, когда требуется вмешательство и к чему и к чему нужно быть готовой. МедикФорум собрал информацию о происходящем. Многие думают, что роды дома это и есть естественный путь. Это не верно. Рожать естественным путем, значит ребенок родился без врачебного вмешательства, например, кесарева сечения, вызывания начала родов и обезболивания. Об этом способе рождения уже есть куча статей и брошюр, и будущие мамочки уже начитались нужной и не очень информации. Но как узнать, что из прочитанного лишнее? Вот несколько действительно важных пунктов: Когда противопоказаны естественные роды? Если один из данных факторов положительный медики настаивают на оперативном вмешательстве.
Противопоказания к естественным родам
•Прилежание плаценты. •Внутриутробные болезни. •Сердечно-сосудистые болезни, а так же болезни опорной двигательного аппарата беременной. •Если ожидается двойня или тройня, если есть отклонения в развитии хотя бы у одного ребёнка. •Неправильное прилежание, или если вес плода достаточно большой. •Если уже было кесарево сечение ранее. •Если открылось маточное кровотечение. •Если воды отошли, а схваток не наблюдается. •Многократное обвитие пуповиной. •Шейка матки медленно раскрывается. •Началась отслойка плаценты, анемия плода.
Какие положительные стороны?
Женщины боятся, что будет больно и трудно восстановиться после родов, поэтому не спорят с докторами и соглашаются на операцию, а некоторые даже выпрашивают кесарево сечение. Совершая ошибку, ведь только при рождении естественным путём: -начинает правильно сокращаться матка, быстро нормализуется лактация и устанавливается связь с ребёнком. -запускается иммунитет ребёнка, он получает важные для себя бактерии и приходит в норму его дыхание и кровообращение. -новорожденного сразу же прикладывают к груди. -женщины гораздо быстрее восстанавливаются, уже на следующий день могут жить как раньше. -Также мама сможет прийти в форму гораздо быстрее, физические упражнения можно начинать примерно через месяц.
Как же подготовиться к родам?
Важно, чтобы женщина подготовились физически и психологически. Это значительно облегчит процесс. Подготовка на психологическом уровне— это уверенность в своих силах, позитивный настрой и знание теории. Физическая подготовка— это укрепление нужных мышц, дыхание во время схваток, научиться снимать боль без лекарств. Научится этому всему можно как дома, изучая видеоролики, так и посетив специальные курсы. Но несмотря на то, что женщина может максимально подготовиться к родам, все равно необходимо прислушиваться к мнению врачей. Ведь они лучше знают, что делать. Ранее ученые рассказали, что смертность при родах сокращается.
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