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Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото
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Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Наталья Водянова
Всего несколько дней назад Наталья Водянова в своем Instagram посетовала на то, что предстоящая неделя будет для нее очень непростой, как она сама сказала, «бурной» — ей предстоит много длительных перелетов. Ну, а свободное время перед тяжелыми буднями 36-летняя модель решила провести в кругу семьи.
Антуан Арно с сыном
За столиком переговоров о чем-то важном в связи с приближающимся днем рождения (2 мая сыну Водяновой и Арно Максиму исполнится четыре года. — Прим. ред.). Уже скучаю,
— написала Водянова.
А пока отец с сыном вели серьезные разговоры, сама Наталья весело отдыхала вместе с двумя другими своими детьми: 12-летней Невой и 10-летним Лукасом.
It’s raining flowers, hallelujah Просто весенний дождь
A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Apr 29, 2018 at 8:11am PDT  С такой мамой и дети счастливы!
Какие вы классные!
Наталья, какая же Вы милая!
— прокомментировали поклонники Водяновой.
Нева Портман
Виктор Портман
В Англию, судя по фотоотчету Водяновой, весна, а вместе с ней и тепло пришли уже давно — вокруг все очень зелено и сочно. Сама модель, к слову, призналась, что ее любимое время года — осень, однако эта весна так восхитительна, что теперь она начала сомневаться в своих предпочтениях. Не согласиться с ней действительно сложно — снимкам всю красоту природы передать вполне удалось.
Что до старшего сына Водяновой, то он в кадр не попал — вероятно, 16-летнему юноше больше по душе компания его возлюбленной, которую он даже уже успел представить своей семье.
Наталья Водянова
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