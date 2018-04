Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Всего несколько дней назад Наталья Водянова в своем Instagram посетовала на то, что предстоящая неделя будет для нее очень непростой, как она сама сказала, «бурной» — ей предстоит много длительных перелетов. Ну, а свободное время перед тяжелыми буднями 36-летняя модель решила провести в кругу семьи.

За столиком переговоров о чем-то важном в связи с приближающимся днем рождения (2 мая сыну Водяновой и Арно Максиму исполнится четыре года. — Прим. ред.). Уже скучаю,

— написала Водянова.

А пока отец с сыном вели серьезные разговоры, сама Наталья весело отдыхала вместе с двумя другими своими детьми: 12-летней Невой и 10-летним Лукасом.

It’s raining flowers, hallelujah Просто весенний дождь

С такой мамой и дети счастливы!

Какие вы классные!

Наталья, какая же Вы милая!

— прокомментировали поклонники Водяновой.

В Англию, судя по фотоотчету Водяновой, весна, а вместе с ней и тепло пришли уже давно — вокруг все очень зелено и сочно. Сама модель, к слову, призналась, что ее любимое время года — осень, однако эта весна так восхитительна, что теперь она начала сомневаться в своих предпочтениях. Не согласиться с ней действительно сложно — снимкам всю красоту природы передать вполне удалось.

Что до старшего сына Водяновой, то он в кадр не попал — вероятно, 16-летнему юноше больше по душе компания его возлюбленной, которую он даже уже успел представить своей семье.

Наталья Водянова