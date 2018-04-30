49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости

Татьяна Буланова , отпраздновавшая в марте 49-летие, внезапно преобразилась. Певица выглядит помолодевшей.

Поклонники предположили, что их любимица обратилась к услугам пластического хирурга, настолько неузнаваемым выглядит ее лицо. У Булановой стал более очерчен овал лица, изменилась форма бровей и подбородка. Даже взгляд стал другим.

"Какая красотка стала, даже не узнать", «Прекрасно выглядите! Так держать! И не обращайте внимания на злобных, завистливых теток…Пусть завидуют дальше», «Удачная пластика, помолодели очень», «Вы супер», — написали в соцсети Булановой фанаты.

Изменения во внешности артистки разобрал пластический хирург. «Судя по тому, что я вижу, скорей всего, певице была проведена эндоскопическая подтяжка лба и висков. Такая процедура позволяет поднять уголки бровей, сделав взгляд более открытым», — рассказал специалист сайту газеты «Комсомольская правда»

Также врач предположил, что был сделан липофилинг лица. «Производится восполнение недостающих объемов в области щек, носогубок, висков, вокруг глаз. И быть может было сделано фракционное омоложение лица, шеи и декольте. И конечно, биоревитализация. Комплекс этих процедур позволяет за короткий срок сделать лицо моложе, овал подтянутым, а взгляд более открытым», — считает хирург.

Сама артистка пока никак не комментирует произошедшее преображение. Напомним, недавно Татьяна Буланова пережила развод с футболистом Владиславом Рахимовым. У певицы подрастают два сына.