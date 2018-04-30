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В Калуге пропала 86-летняя женщина
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В Калуге пропала 86-летняя женщина 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
29 апреля в Калуге пропала 86-летняя Мария Сергеевна Разина. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», во второй половине дня она ушла со свой дачи в пригороде Калуги деревне Секиотово и домой не вернулась. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Приметы пропавшей пенсионерки: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы седые, коротко стриженые. Была одета: голубая куртка, черная шелковая юбка длиной ниже колен, серые шерстяные колготки, вишневая кофта с длинными рукавами, голубая вязаная шапка, черные туфли. Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о том, где она может находиться, просят звонить по телефонам: (800) 700-54-52 или 112.
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