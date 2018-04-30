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Не как все: вещи, за которые никогда не стоит извиняться
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Не как все: вещи, за которые никогда не стоит извиняться 

Anews 17 минут назад
Фото: Anews
Многие воспитанные люди так и норовят извиниться за что-то перед окружающими, зачастую из-за искаженных представлений о доброжелательности. Есть несколько действительно серьезных вещей, из-за которых не стоит просить прощения у общества. Эмоции Каждому свойственно чувствовать эмоции, и любая ситуация может найти отклик в душе, даже если разные люди будут переживать это по своему. Нельзя извиняться за то, какие эмоции проявляются больше, например, можно чувствовать увлеченность, скуку и даже быть растроганным до слез, и это нормально. Убеждения Наличие твердых принципов и убеждений у человека в настоящее время является редкостью, поэтому извиняться за них точно не следует. Больше того, люди, готовые пойти на защиту своих убеждений, заслуживают уважения со стороны общества. Непохожесть В современном мире совершенно нормально быть непохожим на других и даже в неком роде странным. У некоторых эти отличия могут стать настоящим достоинством и изюминкой, выделяющей из толпы. Время Нельзя извиняться за то, каким образом человеку больше нравится распоряжаться своим временем. В конце жизни немногие будут жалеть о том, что они мало работали, ведь главную ценность представляют яркие моменты, проведенные с друзьями, семьей, за любимым делом или в интересном месте. Неудачи Очень большое количество людей привыкли извиняться за собственные неудачи, а некоторые настолько боятся их, что могут отказаться от своей мечты. Страх неудачи парализует, и некоторые сдаются, даже не попробовав добиться своей цели. Стоит понять, что и в случае провала можно получить бесценный опыт, которого не будет у того, кто сразу отказался от своей затеи. Молодость В юности практически все делают большие ошибки, и у большинства есть моменты из этого периода, которыми нельзя гордиться. Даже у самых известных и популярных личностей всех времен имеются такие факты из их биографии, и даже мудрые старики когда-то были молоды и глупы. Стоит понимать, что благодаря дурацким поступкам можно научиться жизни и стать лучше, поэтому не нужно за это извиняться или стыдиться своего прошлого. Внешность В современном мире мода диктует людям, как выглядеть, чем пользоваться в быту и что есть, а общество идет на поводу у таких стандартов. Многие люди комплексуют из-за своей внешности, потому что она не соответствует современным канонам стиля, но на самом деле человек, которому откровенно не нравится его внешний вид, вызывает больше негативного внимания к своей персоне.
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