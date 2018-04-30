Посевная началась! Сажай огород в мае — и маяться не будешь

На Первомай традиционно длинные выходные для россиян, в саду и огороде начинаются основные работы. О них «ВМ» рассказала садовод Наталья Бурнаева.

Поскольку многие выбираются на дачу впервые именно в это время, придется успеть многое — и расконсервировать дачу, и перекопать грядки, занимаясь посадками.

Что предстоит сделать на участке — увидите сами. Это, конечно, уборка территории в первую очередь. Ну а потом принимаемся за работы в огороде и цветнике.

Озимый чеснок, который уже выпустит из-под земли свои тугие листочки, нужно осмотреть: если чеснок излишне заглубился в землю, нужно его слегка откопать, если, напротив, вылез из нее — присыпать сверху хорошей землей или просеянным перегноем. Остатки перегноя нужно рассыпать на грядки, можно добавить к ним немного минеральных удобрений, все перекопать и заняться посадками. Итак, если у вас есть теплица, высадите в нее рассаду томатов, перцев, баклажанов и огурцов, а также арбузов, дынь, цукини, сельдерея, кочанного салата, майорана, базилика. Если теплицы нет, либо отложите покупку рассады до более теплого времени, либо оставьте ее в доме, если есть кому за ней присмотреть. Все остальные культуры можно начать высаживать под пленку.

Как правило, в майские праздники уже не страшно сажать в открытый грунт капусту. Холодостойкие зеленые культуры можно сеять в грунт, подсеивая их через каждые две недели.

Старые листья

Их, конечно, нужно убрать. Некоторые складывают их в компост, но, если деревья у вас в прошлом году болели, на плодах была парша, лучше сожгите листву и используйте золу как удобрение.

Ягодные кустарники

До появления цветов можно успеть обработать их средствами от насекомых — сейчас есть такие, что разлагаются очень быстро, а вредителей держат «в узде».

Деревья

Если можете и хватит сил — побелите стволы, добавив в побелку немного средства от вредителей. Побеленные деревья не просто красивы, они еще и болеют меньше. Обязательно удалите старые плоды, оставшиеся на ветках, — это разносчики заразы!

Место для шашлыка

Сейчас в продаже масса приспособлений для дачных пикников. Шампура, мангал, гриль — можно купить что угодно. Главная ваша задача — выбрать место, которое будет максимально безопасным с точки зрения пожара. И обязательно купите огнетушитель!

Садовый прудик

Честно говоря, его прочистку лучше отложить на конец мая, когда станет совсем тепло. Если не терпится, пожалуйста: обновите воду, если нужно, а на дно уже можно заглублять водные растения в горшочках. Обязательно удалите тину, если она появилась, а то пруд зацветет.

КСТАТИ

Если вы хотите получить ранний урожай кабачков, посадите их под пленку. Когда завяжутся бутоны, смотрите, не пустоцветы ли это. Если «пустышки», сделайте настой золы и полейте им кабачки под вечер. Следующий «цветочный выброс» порадует вас наличием завязей. В дальнейшем полив зольным настоем можно чередовать с подкормкой настоем навоза или азотными а удобрениями.

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