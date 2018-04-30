Он купил цветок девушке, с которой сходил на свидание, но подарил его не ей!

«Вчера вечером я купил красивый подсолнух, чтобы положить на лобовое стекло той самой девушке, поразившей меня. Но, я немного подумал, и решил не делать этого, чтобы не показаться ей слишком навязчивым, ведь у нас было всего одно свидание накануне вечером.

Я взял подсолнух и решил подарить его кому-нибудь по пути на работу, чтобы не пропадать красоте. То, что произошло дальше, изменило меня так, что у меня пока нет слов..

Я зашел выпить утренний кофе в любимом кафе, когда заметил женщину. Она что-то читала со слезами на глазах, невероятная тоска и печаль скользили по ее бледному лицу. Это было похоже на то, что с моем подсолнухе находился магнит, который притягивался к ней. В этот момент я понял, что она была тем, кому я собирался подарить свой цветок. Она была тем, кому я должен был дать его.

Я подошел к столу и сказал: „Простите, но у меня есть подсолнух, который я надеялся подарить кому-то особенному, но передумал. Я чувствую, что вы тоже особенная, поэтому я хочу подарить его вам“

Прежде чем я смог даже передать ей цветок, эта совершенно незнакомая мне женщина обняла меня со слезами и благодарностью извергалась, как будто я был кем-то, кого она когда-то любила и потеряла. Дальше она сказала нечто невероятное!

Она плакала, потому что ее жених умер за неделю до этого, всего за несколько месяцев до того, как они собирались пожениться. На их первом свидании он принес ей подсолнух и с тех пор, дарил ей только эти цветы, называя ее светом его жизни.

Сегодня, через меня, он смог показать ей, что она всегда будет светом его жизни! Это было настолько невероятно, что не было слов!

Я потрясен, никогда не знаешь, насколько самый обычный жест — подарить кому-то цветок за 5 долларов, может изменит жизнь вас обоих. Я призываю всех вас найти способ сделать чью-то жизнь немного ярче и быть полезными.»