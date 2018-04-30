Советы при выборе матраса

Приходя в магазин матрасов, от представленного ассортимента разбегаются глаза. Тут возникает логичный вопрос: как правильно выбрать матрас, и на что обращать внимание? Тонкости и нюансы есть и разобраться в них не составит особого труда.

Матрасы делятся на два типа:

пружинные, с зависимыми и независимыми пружинами. В первом варианте пружины переплетены, а во втором каждая находится отдельно. Матрасы с независимыми пружинами удобнее, они лучше подстраиваются под форму тела.

Чтобы матрас соответствовал этому заявленному параметру, а спать на нем было одно удовольствие, пружин на квадратный метр должно быть не менее 256 штук.

беспружинные матрасы. К данной категории относятся матрасы, которые изготавливаются из натурального или искусственного латекса, кокосового волокна и других синтетических высокотехнологичных материалов. Также к беспружинным относятся надувные и водяные матрасы.

Как правильно подобрать матрас

При выборе матраса следует опираться на личные предпочтения и свою физиологию. Это позволит подобрать модель правильно. От состояния здоровья человека, который будет спать на этом матрасе, тоже многое зависит:

Вес. Для людей, которые имеют лишний вес, лучше отдать предпочтение жестким моделям. Худым, наоборот, спать будет комфортно и полезно на мягких матрасах. Для тех кто имеет среднюю комплекцию можно и вовсе не заморачиваться, им подойдет любой тип матраса.

Возраст. Для пожилых людей врачи советуют отказаться от покупки матраса высокой степени жесткости, дабы избежать проблем с позвоночником и кровообращением.

Детские матрасы. Школьникам комфортнее всего будет спать на жестких беспружинных матрасах. Это очень полезно для их здоровья. Проверяйте тщательно все швы, они должны быть повышенной прочности. Так как дети очень любят прыгать и играть на кровати. Для малышей от 0 до 6 лет матрас подирается в соответствии с его гигроскопичностью. Идеальным вариантом будет модель толщиной от 3 до 7 миллиметров. Наполнение должно быть из кокосового волокна.

Семейный. Матрас для двоих, чтобы был удобен и практичен, нужно подбирать матрас средней жесткости с независимыми пружинами. Тогда, когда один из спящих переворачивается или встает, противоположная часть будет неподвижной и не нарушит сон спящего на второй половине.

Если имеются заболевания

Людям, которые имеют некоторые заболевания, тоже следует тщательно подбирать матрас:

Аллергикам. Желательно брать матрасы из синтетических материалов.

Если болит поясничный отдел позвоночника, покупайте мягкие модели с поддержкой поясницы.

Средняя жесткость матраса идеально подойдет при проблемах в грудном отделе позвоночника.

Если поставлен диагноз остеохондроз, то приобретайте жесткий матрас. Он также поможет улучшить осанку.

Размер

Размер матраса должен подбираться правильно. Он не должен выходить за края кровати. Обязательно покупайте модель на 20 сантиметров длиннее собственного роста. Ширина матраса для односпальной кровати должна быть не менее 80 сантиметров, двуспальной 160 сантиметров.