Стеллаж для рассады своими руками

Стелаж готов!

В очередной раз поздороваюсь с Вами, дорогие семидачники.

И сегодня я расскажу, как я почти две недели изготавливал этот стеллаж.

Ну, разумеется, делал я его в свободное от работы время, а его не так уж и много. И, в основном, в вечернее время суток. Но сделать его я хотел давно, и ничего меня уже остановить не могло. Хоть уже и поздновато для рассады, но все-таки приступил и сделал.

А теперь — о «рецепте» изготовления!

Мне понадобилось:1. Дрель

2. Шуруповерт

3. Лобзик

4. Шкурка

5. Морилка (Клен)

6. Веревка (6 метров)

7. Бинт

8. Гайки (20 шт)

9. Перо (сверло) Но от него я в процессе отказался.

10. Рулетка

11. Уголок

12. Карандаш

13. Коронка со сверлом

14. Ну и мои руки))))))

Процесс изготовления:Для начала я напилил 6 одинаковых по размеру досок.

Подровнял их уголком

Вот и они))) Размеры если кто будет делать. У каждого свои. так как думаю будите подбирать под интерьер или под стену на которой будет весетьРазмеры, если кто будет делать. Они у каждого будут свои, так как, думаю, будете подбирать под интерьер или под стену, на которой этот стеллаж будет висеть.

После чего разметил одинаковые расстояния для отверстий.

Решил сделать по 4 штуки.

Итого 6 досок по 4 отверстия.

Это 20 лунок.

Делал для общего развития работы по дереву, поэтому за количеством не бежал. Можно было и 5 отверстий сделать.

В общем, приступил к сверлению пером.

Но сверля ей уже 3тье отверстие. Понял что то надо менять

Пером сверлилось долго, мучительно и много грязи.

Дрель дымиться начинала после каждой лунки. Ждал, пока остынет и приступал к следующей.

В результате плюнул на такое мучение, пошёл в магазин и купил коронку.

С ней дела пошли на лад.

Чище, так как круг выпиливался а не срезался, ну и дрель выдерживала три лунки легко, потом пока остывала, справлялся с тремя и шуруповерт.

Вот моя спасительница

Кружочки, которые оставались от коронки.

Очень приглянулись сыну)) таскался с ними, отнял у меня 3 готовые заготовки (вставлял их в дырочки, и снова вынимал).

Полдня с ними возился.

Вот они))). не стал их выбрасывать. буду что то из них придумывать сыну) Раз уж так они его привлекли.

Вот получилось у меня 6 досочек.

Нашкуривал их часа два)))

Руки помнят до сих пор)))

Все округлял, чтобы острых углов не было, ну и чтобы не получить занозу;)

Вот они 6 красавец

После чего метнулся в магазин.

Взял Морилку.

Цвет долго выбирал, остановился на Клене и не жалею:

Вот Марилочка))

Взял бинт и начал наносить на доски:

Вот такие они на солнце золотистые вышли)

Так как грязная работа закончилась, я перебрался в комнату.

Да и дождик шёл неприятный.

Подгатовил веревку.стаканчики для пробы.болтики рулетку и маркер

Болтики взял для того, чтобы не на узелках держались доски… мало ли в дырочки от веса узелки провалятся…

В общем подстраховался.

Высоту между досками взял 20 см, отмечал маркером и рулеткой:

Вот и болтики))

В результате всех этих махтнаций, начела вырисовываться общая картина

В конце, вернее, на макушке, я решил сделать брусочек.

Также окрасил его под клен, выпилил ямки для веревок:

Обработал ее Ну а сами кончики веревок соединил карабинами.

Вид ближе

Вот такое чудо вышло)))

Вот такой у меня вышел стелаж. То что я желал я сделал)) Радости как у ребенка. Вот такой у меня вышел стеллаж. То, что я желал, я сделал))

Радости, как у ребенка…

Всем спасибо за внимание)