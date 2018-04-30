Стеллаж для рассады своими руками 

Стелаж готов!
В очередной раз поздороваюсь с Вами, дорогие семидачники.
И сегодня я расскажу, как я почти две недели изготавливал этот стеллаж.
Ну, разумеется, делал я его в свободное от работы время, а его не так уж и много. И, в основном, в вечернее время суток. Но сделать его я хотел давно, и ничего меня уже остановить не могло. Хоть уже и поздновато для рассады, но все-таки приступил и сделал.
А теперь — о «рецепте» изготовления!
Мне понадобилось:1. Дрель
2. Шуруповерт
3. Лобзик
4. Шкурка
5. Морилка (Клен)
6. Веревка (6 метров)
7. Бинт
8. Гайки (20 шт)
9. Перо (сверло) Но от него я в процессе отказался.
10. Рулетка
11. Уголок
12. Карандаш
13. Коронка со сверлом
14. Ну и мои руки))))))
Процесс изготовления:Для начала я напилил 6 одинаковых по размеру досок.
Подровнял их уголком
Вот и они))) Размеры если кто будет делать. У каждого свои. так как думаю будите подбирать под интерьер или под стену на которой будет весетьРазмеры, если кто будет делать. Они у каждого будут свои, так как, думаю, будете подбирать под интерьер или под стену, на которой этот стеллаж будет висеть.
После чего разметил одинаковые расстояния для отверстий.
Решил сделать по 4 штуки.
Итого 6 досок по 4 отверстия.
Это 20 лунок.
Делал для общего развития работы по дереву, поэтому за количеством не бежал. Можно было и 5 отверстий сделать.
В общем, приступил к сверлению пером.
Но сверля ей уже 3тье отверстие. Понял что то надо менять
Пером сверлилось долго, мучительно и много грязи.
Дрель дымиться начинала после каждой лунки. Ждал, пока остынет и приступал к следующей.
В результате плюнул на такое мучение, пошёл в магазин и купил коронку.
С ней дела пошли на лад.
Чище, так как круг выпиливался а не срезался, ну и дрель выдерживала три лунки легко, потом пока остывала, справлялся с тремя и шуруповерт.
Вот моя спасительница
Кружочки, которые оставались от коронки.
Очень приглянулись сыну)) таскался с ними, отнял у меня 3 готовые заготовки (вставлял их в дырочки, и снова вынимал).
Полдня с ними возился.
Вот они))). не стал их выбрасывать. буду что то из них придумывать сыну) Раз уж так они его привлекли.
Вот получилось у меня 6 досочек.
Нашкуривал их часа два)))
Руки помнят до сих пор)))
Все округлял, чтобы острых углов не было, ну и чтобы не получить занозу;)
Вот они 6 красавец
После чего метнулся в магазин.
Взял Морилку.
Цвет долго выбирал, остановился на Клене и не жалею:
Вот Марилочка))
Взял бинт и начал наносить на доски:
Вот такие они на солнце золотистые вышли)
Так как грязная работа закончилась, я перебрался в комнату.
Да и дождик шёл неприятный.
Подгатовил веревку.стаканчики для пробы.болтики рулетку и маркер
Болтики взял для того, чтобы не на узелках держались доски… мало ли в дырочки от веса узелки провалятся…
В общем подстраховался.
Высоту между досками взял 20 см, отмечал маркером и рулеткой:
Вот и болтики))
В результате всех этих махтнаций, начела вырисовываться общая картина
В конце, вернее, на макушке, я решил сделать брусочек.
Также окрасил его под клен, выпилил ямки для веревок:
Обработал ее Ну а сами кончики веревок соединил карабинами.
Вид ближе
Вот такое чудо вышло)))
Вот такой у меня вышел стелаж. То что я желал я сделал)) Радости как у ребенка. Вот такой у меня вышел стеллаж. То, что я желал, я сделал))
Радости, как у ребенка…
Всем спасибо за внимание)