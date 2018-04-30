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Желтеет рассада томатов. В чем причина?
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Желтеет рассада томатов. В чем причина? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Подскажите, что с томатами. Чего им не хватает? Вся рассада начала желтеть и чахнуть… Думала, что переливаю ее, пересадила сегодня в другие стаканы с новым грунтом.
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