7 простых советов, которые помогут вам полюбить свое тело

Перестаньте себя корить Запомните, что в мире и так слишком много осуждения и неприязни, поэтому перестаньте обращать внимание на окружающих людей и ни в коем случае не стыдитесь себя. Большинство людей даже не хотят поставить себя на ваше место или понять, как и чем вы живете. Так почему же вы должны реагировать на их замечания или негативные высказывания? Просто думайте о том, что действительно доставляет вам удовольствие, и направьте свою энергию на то, чтобы сделать свою жизнь еще более комфортной и приятной. Это не значит, что вы должны махнуть на себя рукой и перейти на нездоровый образ жизни. Нужно во всем знать меру и найти баланс. Не забывайте о личной жизни К сожалению, большинство женщин, которые считают, что они либо слишком много весят, либо их фигура просто перестала быть сексуальной, ставят крест на своей личной жизни и закрываются в четырех стенах. Увы, но это прямой путь к депрессии. К тому же, как уверяют психологи, мужчин привлекает не только модельная внешность (в большинстве случаев, она, как ни странно, даже отпугивает), а ваш ум, открытость, доброжелательность, естественность и чувство юмора. Поэтому перестаньте растить у себя комплекс неполноценности и не отказывайте симпатичным мужчинам, которые захотят с вами познакомиться. А они точно захотят, будьте уверены! Научитесь находить позитив во всем Вдохновляйте других своим примером и старайтесь ко всему относиться с юмором. Даже если вам далеко до модельных параметров 90-60-90, не замыкайтесь в себе, а найдите то дело, которое сделает вас по-настоящему счастливой. Например, вы очень любите фотографироваться, но считаете, что лишний вес лишь испортит весь кадр. Обратитесь к знакомому фотографу, который сможет раскрыть всю красоту вашей plus-size фигуры и покажет вам, что вы действительно прекрасны. К тому же в последнее время во всем мире пропагандируется здоровый образ жизни и бодипозитив, а вот худосочные модели, напротив, больше не в моде. И не забывайте вдохновлять своим примером других людей! Возможно, рядом с вами есть кто-то, кому не хватает пока еще уверенности в собственной неотразимости. Не отказывайтесь от любимых вещей Живите полной жизнью и перестаньте себя ругать за лишний кусочек любимого десерта. В конце концов, если это приносит вам удовольствие, то почему вы должны от него отказываться? Разумеется, все должно быть в меру и приносить не только радость, но и пользу. Не жалейте себя! Выходите из зоны комфорта и перестаньте себя жалеть! Запишитесь в спортзал или начните заниматься танцами — все ради того, чтобы не стесняться продемонстрировать свою фигуру на пляже или не прикрываться стыдливо, если рядом появится очередной избранник. Психологи напоминают, что все в наших руках, и лишь мы можем что-то изменить или подкорректировать. Вовсе не обязательно изнурять себя жесткими диетами или тяжелыми тренировками, просто найдите для себя оптимальный вариант и придерживайтесь его, пока не достигните желаемых результатов. Не тратьте время зря Вместо того, чтобы тратить годы на самоедство и выискивания у себя очередных недостатков, лучше проведите это время с пользой. Ведь чем раньше вы поймете, что в несовершенстве тоже есть свое очарование, тем быстрее избавитесь от своих комплексов и вздохнете полной грудью. Вы можете развиваться (читать, путешествовать, изучать что-то новое, общаться с интересными людьми или даже открыть небольшое дело), вместо того, чтобы думать о том, почему жизнь так несправедлива. Умейте давать отпор К сожалению, современным женщинам приходится самим отстаивать свою честь и достоинство. Поэтому научитесь давать отпор и не позволяйте другим людям вас унижать или говорить гадости о вашей внешности. Ведь если вы просто промолчите и замкнетесь в себе, то окружающие будут уверены, то они правы — и в следующий раз придумают что-то более изощренное. Но самое лучше, что вы можете сделать в этой ситуации, — при помощи спорта и правильного питания сформировать фигуру своей мечты и утереть нос всем недоброжелателям, которые позволяли себе нелестные отзывы в ваш адрес. Фото: Shutterstock