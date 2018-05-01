Городские садоводы: где и как в столичных парках посадить овощи

Совсем скоро начнется садово-огородный сезон. Чтобы посадить грядку, не обязательно ехать за город — вырастить урожай овощей, посадить цветы и кустарники можно и в столице. Подробнее — в материале портала Москва 24.

Хозяин грядки В Парке Горького посадить овощи, зелень, травы, а также экзотические растения москвичи смогут в «Зеленой школе». С 16 апреля у родителей юных огородников появилась возможность арендовать там собственную грядку, а также воспользоваться общими, которых здесь 12.

"В этом году посадки начнутся 20 мая, а с 16 апреля можно забронировать персональную грядку, где ребенок может стать хозяином и лично вырастить огород от начала и до конца", — рассказала порталу Москва 24 художественный руководитель школы Ксения Купцова. По ее словам, на общих же грядках заняться огородными работами сотрудники предлагают «детям, которые здесь проводят досуг, пока родители гуляют по парку».

Если душа требует отдельного пространства, аренда земли на территории школы потребует единоразовой оплаты на один сезон. Купцова отметила, что одну грядку можно брать на группу или несколько семей, правда договор заключают только с один лицом. Всего в этом году организовано 30 индивидуальных грядок.

По словам худрука «Зеленой школы», посадить можно любые растения за исключением ядовитых. «Ребенку разрешается сажать любые семена или рассаду растений, даже экзотические, за исключением ядовитых, клещевины — это запрещено», — подчеркнула Купцова.

А тем, кто придет на посадки без семян, их выдадут на месте. «Мы сажаем семена патиссонов, бобов, гороха, редиса, репы, свеклы, моркови, салата (латук и руккола), а также рассаду: баклажаны, капусту белокочанную и цветную, перцы, томаты черри и землянику», — добавила собеседница портала Москва 24.

В течение лета юные огородники будут ухаживать за грядкой, собирать промежуточный урожай, а помогать им будут сотрудники. Собирать урожай планируется все лето, а 16 сентября будет отмечаться «Праздник сбора урожая», за выращенные овощи дети получат призы.

Кстати, выращенные овощи и зелень сотрудники «Зеленой школы» не рекомендуют употреблять в пищу детям. Однако, по словам Ксении Купцовой, в этом году специалисты перед началом посадок проведут пробы почвы, определят кислотно-щелочной баланс, а затем намерены проверять урожай на содержание вредных металлов из воздуха. «Выращенные овощи могут содержать вредные металлы, которые могут попасть из воздуха. Специалисты протестируют урожай, чтобы точно знать, насколько безопасны наши растения», — пояснила она.

Детский сад первого июня В Сиреневом саду в этот раз разобьют грядки 1 июня. Об этом порталу Москва 24 сообщила пресс-секретарь Измайловского парка и Сиреневого сада Кристина Меркулова.

По ее словам, это будет одноразовая акция, и в ней смогут принять участие все желающие. «Обычно в посадке у нас участвуют многодетные семьи: мамы и дети. Сажают огород дети под руководством специалистов, а необходимый инвентарь: инструменты садоводческие и семена мы выдаем», — рассказала она.

Засадят грядки несъедобными декоративными растениями, которые нельзя употреблять в пищу. Их список, как предположила пресс-секретарь Сиреневого сада, вряд ли будет отличатся от прошлогоднего. «В прошлом году, в День защиты детей юные огородники восточного округа сажали душистый горошек, календулу, декоративные капусту, фасоль, тыкву, мангольт — разновидность свеклы, и периллу — пряную травку», — перечислила Меркулова.

Она также отметила, что от садоводов не требуется усердного ухода за посадками — эту работу выполняют сотрудники сада. «Те, кто сажал, смогут приходить в любое время и наблюдать, как растет огород», — добавила собеседница портала.

Саженец с именем В начале июня общественный огород откроется в Перовском парке. Дети и взрослые смогут бесплатно посадить в деревянные ящики-кашпо семена и саженцы овощей. О том, что в этом году пройдет программа «Дача в большом городе» в Перовском парке порталу Москва 24 рассказала PR-менеджер Дарья Кретова

По ее словам, в кашпо можно посадить разные травы и зелень: укроп, петрушку, базилик, салат, а также овощи: перцы, помидоры черри, кабачки, огурцы. В течение лета участники будут ухаживать, полоть, поливать, подкармливать, а в августе-сентябре собирать урожай. «За огородом также будут ухаживать профессиональные садоводы», — отметила собеседница.

Найти посаженное растение участники программы смогут по табличке. «У нас такая фишка: дети с родителями подписывают свои саженцы, а затем приходят и наблюдают, как они растут. Если видят, что растению требуется уход, то они могут его полить, прополоть, подкормить. Доступ к грядкам открыт», — рассказала Дарья Кретова

В посадках будут принимать участие по 20 человек. «Проведем не одну посадку. Сначала посадим овощи, потом траву-зелень, потом опять овощи, а затем начинается период ухода», — объяснила она, добавив, что для посадок в парке выдадут садовый инвентарь и семена.

Ягоды в детском саду Грядки с ягодами и овощами появятся на территории будущего детского сада в Южном Бутово. Учреждение для дошколят построят на пересечении улиц Поляны и Скобелевской в Юго-Западном округе.

В апреле разрешение на строительство детского сада инвестору-застройщику выдал Мосгорстройнадзор. Работу планируется завершить к 2020 году.

Будущий детский сад рассчитан на 150 малышей. На каждом этаже разместятся по две групповые ячейки с игровыми комнатами, отдельной спальней, раздевалкой, буфетной и туалетом.

На прилегающей территории обустроят игровые зоны, спортплощадку, площадку для построения и проведения мероприятий, хозяйственную зону, а изолируют их друг от друга полосой зеленых насаждений.

Кроме того, на территории появится огород-ягодник. Дошкольники будут сажать овощи, зелень, травы и ягоды, а потом наблюдать за их ростом.