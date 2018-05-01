Запрет на съемки за едой, перелеты первым классом и интервью только на английском: какие требования прописаны в рекламном контракте Сары…

Сара Джессика Паркер неожиданно оказалась в центре скандала: на актрису подала в суд компания Kat Florence, обвиняя звезду в невыполнении условий контракта. Зато благодаря этому разбирательству мы теперь знаем, какие требования звезда «Секса в большом городе» выдвигает к тем, кто приглашает ее рекламировать свою продукцию — и требования эти вполне подошли бы какой-нибудь королевской особе, а не стареющей актрисе далеко не первого эшелона.

Компания Kat Florence заключила с Паркер контракт, согласно которому актриса должна была рекламировать новую линию ювелирных украшений. В свою очередь Kat Florence обязалась соблюдать требования, выдвинутые актрисой:

Снимать Сару Джессику Паркер только тогда, когда актриса дает устное согласие — и, как только она командует прекратить снимать, сразу же выключать камеру.

Не снимать актрису, когда она ест, или во время перерывов.

Во время съемок фотосессий или рекламных кампаний предоставлять актрисе перерывы по ее требованию

Предоставить актрисе личный трейлер и команду визажистов, которых выберет сама Паркер (но их услуги при этом оплатит компания)

Все вопросы к интервью должны поступать к Саре Джессике Паркер заранее для личного одобрения; СМИ, которым вообще разрешается брать у актрисы интервью, она тоже выбирает сама

Все интервью с Сарой Джессикой Паркер должны быть только на английском языке

Все перелеты — только первым классом, размещение — только в первоклассных отелях; после перелета актрисе предоставляются 24 часа на отдых

Использование в рекламных кампаниях других моделей или звезд — только с одобрения Сары Джессики Паркер

Использование имени или лица Сары Джессики Паркер на витринах магазинов и на фирменных пакетиках бренда запрещается

Сама Паркер может носить ювелирные изделия и других брендов на публике и светских мероприятиях

Удивительно, но по какой-то причине Kat Florence настолько сильно нуждались в услугах звезды «Секса в большом городе», что выполнили все эти требования — но актриса, похоже, это не оценила. В своем иске представители Kat Florence утверждают, что Паркер очень сильно осложнила планирование кампании по запуску новой линии украшений, отказалась участвовать в промо-кампании и церемонии открытия лондонского бутика марки. попкорнnews