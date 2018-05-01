В тихом омуте: Уотсон, Лоуренс и другие звездные скромницы, чьи интимные фото попали в руки хакеров

Первыми под горячую руку взломщиков попали скромницы Эмма Уотсон Аманда Сейфрид , а после и другие красотки из списка жертв хакерской атаки, который был опубликован на одном американском портале. WMJ.ru решил вспомнить, кто еще из звезд пострадал от утечки своих пикантных снимков и как они отреагировали на это.

Эмма Уотсон

Ровно за день до мировой премьеры диснеевской сказки «Красавица и Чудовище», где Эмма Уотсон сыграла красавицу Белль, хакеры слили в Сеть порядка 120 интимных фото актрисы. Продюсеры фильма были в ярости, ведь пикантные снимки звезды очерняют образ ее скромной и невинной героини. Сама Уотсон бездействовать не стала. Она заявила, что кадры были сделаны еще два года назад, и подала иск в суд на обидчиков. Чем закончилась эта история, неизвестно, но, вероятно, Уотсон не раз подумает, прежде чем сохранять интимные фото на своем телефоне.

Аманда Сейфрид

Хакеры слили в Сеть пикантные снимки Аманды Сейфрид в тот же день, что Эммы Уотсон. Правда, у Аманды фото были куда горячее. На них актриса позирует голой одна, а также вместе со своим экс-бойфрендом Джастином Лонгом . Все бы ничего, да вот только на тот момент Сейфрид проводила медовый месяц с новоиспеченным мужем Томасом Садоски , так что ситуация накалилась до предела. Но ни Аманда, ни ее супруг не стали реагировать на слив фото и продолжили наслаждаться романтическим отдыхом.

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс не раз становилась жертвой хакерской атаки. Впервые ее интимные фото слили в Сеть еще в 2014 году. Тогда актриса заявила, что это отвратительный поступок, и призвала к тому, чтобы инцидент признали сексуальным преступлением. Также, по словам Дженнифер, эти фото были сделаны для ее бойфренда, с которым они много времени проводили на расстоянии, так что ей не за что извиняться перед общественностью.

— говорила она.

И вот спустя четыре года, когда общественность позабыла об этом неприятном инциденте, хакеры снова взломали телефон звезды и слили в Сеть новую порцию ее интимных кадров. Подлинность этих снимков до сих не установлена, а сама Лоуренс наотрез отказалась комментировать данную ситуацию.

В прошлом году Энн Хэтэуэй тоже пострадала от утечки интимных фото. Пикантные снимки актрисы, на которых она позирует абсолютно голой вместе со своим мужем Адамом Шульманом разлетелись по всему миру. Однако поклонников голливудской дивы эти кадры нисколько не удивили. По их словам, Энн уже не раз появлялась обнаженной в фильмах, так что в этом нет ничего нового. Сама же Хэтэуэй, как и ее супруг, на этот инцидент никак не отреагировала.

Семь лет назад хакеры украли обнаженные снимки Скарлетт Йоханссон , сделанные в ванной, и представили их на всеобщее обозрение. Сказать, что актриса была шокирована, — ничего не сказать.

— заявляла она.

По словам Скарлетт, интимные кадры предназначались Райану Рейнольдсу , с которым она развелась незадолго до этого инцидента. Йоханссон решила наказать того, кто слил ее фото, и обратилась за помощью в ФБР . Спустя год хакера нашли и арестовали.

Весной прошлого года Instagram-аккаунт Влада Соколовского взломали хакеры и опубликовали от его имени фото абсолютно голых Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Конечно, подписчики не сразу узнали, что Влада взломали, а потому обрушили на него весь свой гнев, обвинив в отвратительном пиаре звездной пары. После этого Соколовский поспешил прояснить ситуацию и публично извинился перед Чумаковым и Ковальчук. Сам же Алексей на инцидент отреагировал с юмором, заявив, что это просто фотошоп.

— сообщил он, добавив в конце своей пламенной речи, что он не только не имеет претензий к тем, кто выложил эти кадры, но и выражает им свою благодарность.

Звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер тоже стала жертвой хакерской атаки. Не так давно в Сеть попали несколько кадров, на которых актриса позирует топлес и в нижнем белье. Лейтон решила не обращать внимания на этот инцидент и комментировать его тоже отказалась. Спустя два дня после этого Мистер решилась на кардинальную смену имиджа, превратившись в платиновую блондинку. Такие резкие перемены во внешности натолкнули некоторых поклонников на мысли о том, что связано это как раз-таки с утечкой ее пикантных снимков. Что ж, нам остается гадать, так ли это на самом деле.

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Фото:Global Look Press, Starface, Instagram