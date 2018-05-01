30-летний Олег Салахетдинов пропал в Нижнем Новгороде

Разыскивается 30-летний житель Нижнего Новгорода Олег Рушанович Салахетдинов, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

Еще 10 марта мужчина уехал на заработки в Екатеринбург. В последний раз выходил на связь 22 апреля.

Пропавший худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами.

Был одет в красную куртку, черные штаны. С собой имел черную дорожную сумку, военный билет, паспорт.

Из особых примет — татуировки скорпиона на правой ноге и дракона на левой руке и небольшой шрам на груди.

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