Ещё
30-летний Олег Салахетдинов пропал в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

30-летний Олег Салахетдинов пропал в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Разыскивается 30-летний житель Нижнего Новгорода Олег Рушанович Салахетдинов, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».
Еще 10 марта мужчина уехал на заработки в Екатеринбург. В последний раз выходил на связь 22 апреля.
Пропавший худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами.
Был одет в красную куртку, черные штаны. С собой имел черную дорожную сумку, военный билет, паспорт.
Из особых примет — татуировки скорпиона на правой ноге и дракона на левой руке и небольшой шрам на груди.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
Владимир Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми, - Пашинин Детский сад, молочная кухня и 8 домов остались без воды на сутки в Нижнем Новгороде Поддельную брендовую одежду выявили в ТЦ в Нижнем Новгороде
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели19
Опять за старое: Глюкоза выставила соски179
Как два мячика: Квитко показала вид сзади52
Блогер показала, как выглядит на самом деле
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение