Полпальто по методичке: 74.ru разобрал продовольственную корзину россиянина

В Первомай, наполненный лозунгами из разряда «Достойная зарплата — здоровое общество!», 74.ru решил разобраться, что думают законотворцы по поводу достойной жизни. Ответ — в продовольственной корзине, утверждённой президентом в виде закона в 2012 году до 2021-го.

Пейте, люди, молоко Итак, в чём же нуждается взрослый работающий человек, и хватит ли на это прожиточного минимума? Начнём с меню. Предполагается, что основу питания должны составлять макароны, каши, хлеб и картофель. Да-да, товарищи приверженцы правильного питания, овощей на день отводится всего 315 граммов. При таком раскладе в лучшем случае удастся съесть маленькую тарелку борща на обед и салатик на ужин. Об овощах в гарнире надо забыть. Мясо и всякие сосиски-колбасы — 160 граммов в день. От последних, вообще-то, лучше отказаться. Но даже при таком здоровом подходе получится, что это одна средняя порция гуляша или котлеты в день. То есть курочки на ужин уже не будет. Но законодатели ведь не звери. Они не забыли про рыбу — 350 граммов в неделю. Женщинам два раза по кусочку в 175 граммов может и хватит, а вот мужчинам с таким рационом явно придётся туго. Остались голодными? Возвращаемся к макаронам и картофелю, их в продовольственной корзине заложено больше чем полкилограмма на день. Здоровье нации заключается, по всей видимости, в молочных продуктах. Их на день аж 805 граммов — молоко, кефир, йогурт, сыр. Яиц — четыре штуки в неделю. Туго придётся сладкоежкам — на сахар и кондитерские изделия отведено только 60 граммов в день. Компенсировать могли бы фрукты, но их всего 160 граммов (60 кг в год), а это максимум крупное яблоко или два банана. В Минтруда , кстати, осенью прошлого года озвучили свою обеспокоенность малым количеством фруктов в потребительской корзине и высказали мысль о необходимости увеличить их до 100 килограммов в год. Это было бы гораздо ближе к реальности — 270 граммов на день. Но изменения в корзину не будут вносить до 2021 года, поэтому продолжаем налегать на садовые работы, огород — главный источник витаминов простого россиянина. На соль, специи и чай вместе предусмотрено 13 граммов. Сложно сходу сказать, много это или мало. Прикинем, ориентируясь на пакетик чая, который стандартно весит два грамма. Получается, что и тут объём маловат. Впрочем, врачи советуют пить больше воды и отказаться от соли. Продукты питания

Наименование

Единица

Трудоспособное население (объём в год)

Пенсионеры (объём в год)

Дети (объём в год)

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые)

кг 126,5 98,2 77,6 Картофель

кг 100,4 80,0 88,1 Овощи и бахчевые

кг 114,6 98,0 112,5 Фрукты свежие

кг 60,0 45,0 118,1 Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар

кг 23,8 21,2 21,8 Мясопродукты

кг 58,6 54,0 44,0 Рыбопродукты

кг 18,5 16,0 18,6 Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко

кг 290,0 257,8 360,7 Яйца

штук

210 200 201 Масло растительное, маргарин и другие жиры

кг 11,0 10,0 5,0 Прочие продукты (соль, чай, специи)

Минэкономразвития, кг 4,9 4,2 3,5 Валидольная корзина Идём дальше. Список так называемых непродовольственных товаров знакомит нас с удивительными понятиями. Сначала бьёт наотмашь «верхняя пальтовая группа». Нижней в перечне само собой нет. Этим термином объединены куртки, плащи, дублёнки, а может даже и каракулевая шуба. За семь с половиной лет, по мнению законодателей, человек может позволить себе купить три вещи из этой самой верхней пальтовой. Дальше следует «верхняя костюмно-платьевая группа». На четыре года и два месяца заложено восемь таких одёжек. По две в год — негусто. Тут уже начинает изрядно просвечивать Советский Союз в худших его деталях. С бельём и носками ситуация в целом терпимая, если дамам отказаться от капроновых колгот, а мужчинам зашивать дырки вместо того, чтобы идти к мусорке, увидев свой палец. Белья — девять штук на два года и четыре месяца, носок/чулок — семь пар на год и четыре месяца. Тут, наверняка, всем становится интересно, как производился этот расчёт, откуда взялись все эти дробные месяцы. Оказывается, есть целые методологии, с которыми месяцами работают чиновники Минфина Минздрава и Минтруда, чтобы рассчитать сбалансированную, по их мнению, корзину.

Обувь — шесть пар на три года и два месяца. Канцелярских принадлежностей — три штуки в год. Если вы по нелепой случайности оказались учителем, готовьтесь экономить на рыбе. Для детей, как и для пенсионеров, свои нормативы. Там тоже много занимательного. К примеру, школьникам канцелярии положено 27 штук в год. Родители сейчас точно засмеялись в голос. Пожалуй, самой большой загадкой потребительской корзины стало 14 комплектов постельного белья на семь лет. Сложно представить, что может заставить человека два раза в год идти в магазин за новыми пододеяльником, простынёй и наволочками. С другой стороны здесь есть возможность сэкономить на дополнительный шопинг для пополнения «костюмно-платьевой группы». Число лекарств на год не обозначено, но, по мнению чиновников, на них уходит 2,5% от прожиточного минимума, то есть около 250 рублей в месяц. А что, валидол и пустырник можно себе позволить. Предусмотрены ещё 19 штук в год того, что в корзине называется «товары культурно-бытового и хозяйственного назначения». Расшифровку нигде найти не удалось, остаётся только догадываться, что речь идёт о шампуне, стиральном порошке и, например, косметике. Непродовольственные товары

Наименование

Единица

Трудоспособное население (объём в год)

Пенсионеры (объём в год)

Дети (объём в год)

Верхняя пальтовая группа

Штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 Верхняя костюмно-платьевая группа

Штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 Белье

Штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8 Чулочно-носочные изделия

Пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 Головные уборы и галантерейные изделия

Штук/лет 5/5,0 3/2,6 4/2,8 Обувь

Пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 Школьно-письменные товары

Штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 Постельное белье

Штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения

Штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства

Процент от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц

10 15 12 Не до культуры В потребительской корзине отражён и перечень необходимых к оплате услуг. Установлено, что на любого человека в нашей стране должно приходиться 18 квадратных метров жилья. Холодной и горячей воды — 285 литров в сутки, электричества — 50 Киловатт-час в месяц, центрального отопления отведено 6,7 Гкал в год — маловато, конечно, но если речь идёт о минимальной площади, то, может, и хватит. Но вот что вызывает недоумение, так это норматив по газу — 10 кубометров в месяц. Очевидно, подразумевается исключительно газовая плита в квартирке в 33 квадратных метра. Но что делать с огромным числом россиян, которые живут в частных домах и имеют газовое отопление, которым 10 кубометров в холодную зиму и на день не хватит? По всей видимости, их отнесли к числу хорошо обеспеченных жителей нашей страны, что автоматически освободило законодателей от необходимости учитывать их интересы. С транспортными услугами ещё интереснее. В год предусмотрено 619 поездок. Посчитаем для человека, работающего пять дней в неделю, получается 2,5 поездки в день. Можно даже накопить на пару выездов из дома в выходные. Но если вы ездите на работу с пересадкой, то сэкономленные на постельном белье деньги придётся потратить на общественный транспорт, а не на новые джинсы. Услуги

Наименование

Единица измерения

Трудоспособное население (объём в год)

Пенсионеры (объём в год)

Дети (объём в год)

Жилье

Кв. м общей пл.

18 18 18 Центральное отопление

Гкал в год 6,7 6,7 6,7 Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение

Л в сутки

285 285 285 Газоснабжение

Куб. м в месяц

10 10 10 Электроэнергия

КВт ч. в месяц

50 50 50 Транспортные услуги

Поездок в год 619 150 396 Услуги культуры

Процентов от общей величины расходов на услуги в месяц

5 5 5 Другие виды услуг

Процентов от общей величины расходов на услуги в месяц

15 15 15 Есть в корзине также культура и другие виды услуг, но на них оставлена такая ничтожная доля, что даже говорить неловко. С учётом размера прожиточного минимума в месяц на парикмахерскую, химчистку или, не дай бог, маникюр заложено 600 рублей, а на развлечения — около 200 рублей. Но тут уж не до них, если честно. Хотя можно ведь бесплатно ходить в библиотеку. И вот подобрались к самому волшебному в истории с потребительской корзиной. Подразумевается, что её должен покрывать прожиточный минимум, который в Челябинской области для взрослого трудоспособного человека утверждён губернатором на уровне 9581 рубль. Ровно половина этой суммы, по мнению законодателей, должна уходить на продукты, а оставшаяся часть — на те самые непродовольственные, проще говоря, несъедобные товары и услуги (50 на 50). То есть 4790 рублей в месяц вам должно хватать на оплату коммуналки, лекарства, проезд, изредка одежду и обувь. Теперь попробуйте посчитать, сколько вы тратите в месяц на еду, проезд и прочее. В общем, Мир, Труд, Май Вам! И лучше не хворать.