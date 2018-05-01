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Полпальто по методичке: 74.ru разобрал продовольственную корзину россиянина
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Полпальто по методичке: 74.ru разобрал продовольственную корзину россиянина 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В Первомай, наполненный лозунгами из разряда «Достойная зарплата — здоровое общество!», 74.ru решил разобраться, что думают законотворцы по поводу достойной жизни. Ответ — в продовольственной корзине, утверждённой президентом в виде закона в 2012 году до 2021-го.
Пейте, люди, молоко Итак, в чём же нуждается взрослый работающий человек, и хватит ли на это прожиточного минимума? Начнём с меню. Предполагается, что основу питания должны составлять макароны, каши, хлеб и картофель. Да-да, товарищи приверженцы правильного питания, овощей на день отводится всего 315 граммов. При таком раскладе в лучшем случае удастся съесть маленькую тарелку борща на обед и салатик на ужин. Об овощах в гарнире надо забыть. Мясо и всякие сосиски-колбасы — 160 граммов в день. От последних, вообще-то, лучше отказаться. Но даже при таком здоровом подходе получится, что это одна средняя порция гуляша или котлеты в день. То есть курочки на ужин уже не будет. Но законодатели ведь не звери. Они не забыли про рыбу — 350 граммов в неделю. Женщинам два раза по кусочку в 175 граммов может и хватит, а вот мужчинам с таким рационом явно придётся туго. Остались голодными? Возвращаемся к макаронам и картофелю, их в продовольственной корзине заложено больше чем полкилограмма на день. Здоровье нации заключается, по всей видимости, в молочных продуктах. Их на день аж 805 граммов — молоко, кефир, йогурт, сыр. Яиц — четыре штуки в неделю. Туго придётся сладкоежкам — на сахар и кондитерские изделия отведено только 60 граммов в день. Компенсировать могли бы фрукты, но их всего 160 граммов (60 кг в год), а это максимум крупное яблоко или два банана. В Минтруда, кстати, осенью прошлого года озвучили свою обеспокоенность малым количеством фруктов в потребительской корзине и высказали мысль о необходимости увеличить их до 100 килограммов в год. Это было бы гораздо ближе к реальности — 270 граммов на день. Но изменения в корзину не будут вносить до 2021 года, поэтому продолжаем налегать на садовые работы, огород — главный источник витаминов простого россиянина. На соль, специи и чай вместе предусмотрено 13 граммов. Сложно сходу сказать, много это или мало. Прикинем, ориентируясь на пакетик чая, который стандартно весит два грамма. Получается, что и тут объём маловат. Впрочем, врачи советуют пить больше воды и отказаться от соли. Продукты питания
Наименование
Единица
Трудоспособное население (объём в год)
Пенсионеры (объём в год)
Дети (объём в год)
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые)
кг  126,5  98,2  77,6  Картофель
кг  100,4  80,0  88,1  Овощи и бахчевые
кг  114,6  98,0  112,5  Фрукты свежие
кг  60,0  45,0  118,1  Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар
кг  23,8  21,2  21,8  Мясопродукты
кг  58,6  54,0  44,0  Рыбопродукты
кг  18,5  16,0  18,6  Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко
кг  290,0  257,8  360,7  Яйца
штук
210  200  201  Масло растительное, маргарин и другие жиры
кг  11,0  10,0  5,0  Прочие продукты (соль, чай, специи)
кг  4,9  4,2  3,5  Валидольная корзина Идём дальше. Список так называемых непродовольственных товаров знакомит нас с удивительными понятиями. Сначала бьёт наотмашь «верхняя пальтовая группа». Нижней в перечне само собой нет. Этим термином объединены куртки, плащи, дублёнки, а может даже и каракулевая шуба. За семь с половиной лет, по мнению законодателей, человек может позволить себе купить три вещи из этой самой верхней пальтовой. Дальше следует «верхняя костюмно-платьевая группа». На четыре года и два месяца заложено восемь таких одёжек. По две в год — негусто. Тут уже начинает изрядно просвечивать Советский Союз в худших его деталях. С бельём и носками ситуация в целом терпимая, если дамам отказаться от капроновых колгот, а мужчинам зашивать дырки вместо того, чтобы идти к мусорке, увидев свой палец. Белья — девять штук на два года и четыре месяца, носок/чулок — семь пар на год и четыре месяца. Тут, наверняка, всем становится интересно, как производился этот расчёт, откуда взялись все эти дробные месяцы. Оказывается, есть целые методологии, с которыми месяцами работают чиновники Минфина, Минэкономразвития, Минздрава и Минтруда, чтобы рассчитать сбалансированную, по их мнению, корзину.
Обувь — шесть пар на три года и два месяца. Канцелярских принадлежностей — три штуки в год. Если вы по нелепой случайности оказались учителем, готовьтесь экономить на рыбе. Для детей, как и для пенсионеров, свои нормативы. Там тоже много занимательного. К примеру, школьникам канцелярии положено 27 штук в год. Родители сейчас точно засмеялись в голос. Пожалуй, самой большой загадкой потребительской корзины стало 14 комплектов постельного белья на семь лет. Сложно представить, что может заставить человека два раза в год идти в магазин за новыми пододеяльником, простынёй и наволочками. С другой стороны здесь есть возможность сэкономить на дополнительный шопинг для пополнения «костюмно-платьевой группы». Число лекарств на год не обозначено, но, по мнению чиновников, на них уходит 2,5% от прожиточного минимума, то есть около 250 рублей в месяц. А что, валидол и пустырник можно себе позволить. Предусмотрены ещё 19 штук в год того, что в корзине называется «товары культурно-бытового и хозяйственного назначения». Расшифровку нигде найти не удалось, остаётся только догадываться, что речь идёт о шампуне, стиральном порошке и, например, косметике. Непродовольственные товары
Наименование
Единица
Трудоспособное население (объём в год)
Пенсионеры (объём в год)
Дети (объём в год)
Верхняя пальтовая группа
Штук/лет  3/7,6  3/8,7  3/2,6  Верхняя костюмно-платьевая группа
Штук/лет  8/4,2  8/5,0  11/2,0  Белье
Штук/лет  9/2,4  10/2,9  11/1,8  Чулочно-носочные изделия
Пар/лет  7/1,4  4/1,9  6/1,3  Головные уборы и галантерейные изделия
Штук/лет  5/5,0  3/2,6  4/2,8  Обувь
Пар/лет  6/3,2  6/3,5  7/1,8  Школьно-письменные товары
Штук/лет  3/1,0  3/1,0  27/1,0  Постельное белье
Штук/лет  14/7,0  14/7,0  14/7,0  Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения
Штук/лет  19/10,5  19/10,5  19/10,5  Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства
Процент от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц
10  15  12  Не до культуры В потребительской корзине отражён и перечень необходимых к оплате услуг. Установлено, что на любого человека в нашей стране должно приходиться 18 квадратных метров жилья. Холодной и горячей воды — 285 литров в сутки, электричества — 50 Киловатт-час в месяц, центрального отопления отведено 6,7 Гкал в год — маловато, конечно, но если речь идёт о минимальной площади, то, может, и хватит. Но вот что вызывает недоумение, так это норматив по газу — 10 кубометров в месяц. Очевидно, подразумевается исключительно газовая плита в квартирке в 33 квадратных метра. Но что делать с огромным числом россиян, которые живут в частных домах и имеют газовое отопление, которым 10 кубометров в холодную зиму и на день не хватит? По всей видимости, их отнесли к числу хорошо обеспеченных жителей нашей страны, что автоматически освободило законодателей от необходимости учитывать их интересы. С транспортными услугами ещё интереснее. В год предусмотрено 619 поездок. Посчитаем для человека, работающего пять дней в неделю, получается 2,5 поездки в день. Можно даже накопить на пару выездов из дома в выходные. Но если вы ездите на работу с пересадкой, то сэкономленные на постельном белье деньги придётся потратить на общественный транспорт, а не на новые джинсы. Услуги
Наименование
Единица измерения
Трудоспособное население (объём в год)
Пенсионеры (объём в год)
Дети (объём в год)
Жилье
Кв. м общей пл.
18  18  18  Центральное отопление
Гкал в год  6,7  6,7  6,7  Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение
Л в сутки
285  285  285  Газоснабжение
Куб. м в месяц
10  10  10  Электроэнергия
КВт ч. в месяц
50  50  50  Транспортные услуги
Поездок в год  619  150  396  Услуги культуры
Процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
5  5  5  Другие виды услуг
Процентов от общей величины расходов на услуги в месяц
15  15  15  Есть в корзине также культура и другие виды услуг, но на них оставлена такая ничтожная доля, что даже говорить неловко. С учётом размера прожиточного минимума в месяц на парикмахерскую, химчистку или, не дай бог, маникюр заложено 600 рублей, а на развлечения — около 200 рублей. Но тут уж не до них, если честно. Хотя можно ведь бесплатно ходить в библиотеку. И вот подобрались к самому волшебному в истории с потребительской корзиной. Подразумевается, что её должен покрывать прожиточный минимум, который в Челябинской области для взрослого трудоспособного человека утверждён губернатором на уровне 9581 рубль. Ровно половина этой суммы, по мнению законодателей, должна уходить на продукты, а оставшаяся часть — на те самые непродовольственные, проще говоря, несъедобные товары и услуги (50 на 50). То есть 4790 рублей в месяц вам должно хватать на оплату коммуналки, лекарства, проезд, изредка одежду и обувь. Теперь попробуйте посчитать, сколько вы тратите в месяц на еду, проезд и прочее. В общем, Мир, Труд, Май Вам! И лучше не хворать.
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