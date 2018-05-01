Неравный брак: почему дочка миллиардера Онассиса вышла замуж за советского гражданина

В августе 1978 года вся мировая пресса запестрела заголовками: «Сенсация! Самая богатая женщина мира выходит замуж за одноглазого коммуниста!» Речь шла о Кристине Онассис, которая приехала в Москву, чтобы сочетаться браком с простым советским служащим Сергеем Каузовым.

Странный роман

Кристина была дочерью и единственной наследницей греческого миллиардера Аристотеля Онассиса . К 24 годам она потеряла мать, брата и отца и осталась совсем одна. Ей пришлось продолжать семейное дело — заниматься судоперевозками. Как-то раз она вела деловой разговор по телефону с сотрудником компании «Совфрахт» по поводу аренды СССР пяти нефтяных танкеров для перевозки зерна. Мужчина на дугом конце провода говорил на безупречном английском. Позднее Кристина узнала, что его зовут Сергей Каузов.

Вскоре они встретились в Париже для заключения сделки. Кристина предложила Каузову крупную сумму премиальных, однако тот отказался. Это ее покорило и стало началом их романа. [С-BLOCK]

На первый взгляд, в Каузове не было ничего примечательного — обычный мужчина под 40 невысокого роста с редеющими волосами. Кроме того, один глаз у Сергея был стеклянным — последствие травмы. Тем не менее, он обладал мужским обаянием и уверенностью в себе.

О романе Онассис и Каузова долго никто не догадывался. Что могло быть общего между сотрудником советского Министерства морского флота, членом КПСС и греческой мультимиллионершей? К тому же Каузов был женат и имел больную дочь. Но влюбленную Кристину не устраивал просто адюльтер — она потребовала, чтобы ее возлюбленный развелся и женился на ней. В качестве отступных она выделила первой супруге Сергея Наталье крупную сумму денег, а их дочери — солидное ежемесячное пособие вплоть до совершеннолетия. Каузов быстро оформил развод.

Для Кристины это был уже третий брак: предыдущими ее мужьями стали бизнесмен Джо Болкер и греческий банкир Александр Андреадис. Оба брака продлились недолго.

Неравный брак

Говорят, разрешение на женитьбу дал сам Л. И. Брежнев. Правда, незадолго до свадьбы жениха исключили из партии. Впоследствии ходили упорные слухи, что этот союз стал делом рук КГБ: таким образом советское правительство якобы пыталось добраться до миллионов семьи Онассис.

Бракосочетание состоялось 1 августа 1978 года в Грибоедовском ЗАГСе. Присутствовали только друзья и родственники жениха. У дверей ЗАГСа ждали западные корреспонденты. Советская пресса об этом событии ни слова не написала.

Сразу после свадьбы Сергей и Кристина провели медовый месяц на озере Байкал. Потом они вернулись в Москву. Кристина с телохранителем жила в номере гостиницы «Интурист» и изредка наведывалась в скромную двушку на Мосфильмовской, где проживали Сергей со своей матерью. [С-BLOCK]

Конечно, мультимиллионершу не слишком устраивало такое положение вещей. Она обратилась к городским властям с просьбой предоставить чете приличные апартаменты. Чтобы удовлетворить просьбу сиятельной персоны, Моссовет переселил в другой дом поэта Валерия Сорокина , проживавшего в трехкомнатной квартире. Квартиру объединили с соседней двухкомнатной, и супруги Онассис–Каузовы получили пятикомнатный «дворец» в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке.

Однако привыкнуть к советскому быту Кристина так и не смогла. Месяца через три она уехала обратно в Европу. Сергей последовал за ней. Одно время пара жила на острове в Эгейском море. Оттуда Кристина, по некоторым данным, перевела около 500 тысяч долларов в фонды КПСС.

Между тем Совет директоров компании воспротивился тому, чтобы Каузов стал одним из равноправных партнеров в империи Онассис. Все, что Кристина смогла сделать для мужа, — это открыть банковский счет на его имя.

После развода

Их брак продлился в общей сложности около двух лет. Возможно, он бы продержался и дольше, но Кристина никак не могла забеременеть. В конце концов оба посчитали, что их отношения исчерпали себя. При расставании Кристина подарила Сергею два танкера и квартиру в Лондоне, сделав его миллионером. В Советский Союз Каузов не вернулся — в 80-х он устроился работать в лондонскую фирму Interoceanic factore agency Inc., входившую в группу компаний, принадлежавших семье Онассис. Там, в Лондоне, он женился в третий раз — на англичанке Элисон Харкес.

Кристина Онассис в 1983 году в четвертый раз вышла замуж за француза Тьерри Русселя, которому родила дочь Афину. Этот брак также продлился всего два года. А 19 ноября 1988 года Кристина была найдена мертвой в квартире своей школьной подруги в Буэнос-Айресе. По неофициальным данным, смерть наступила от передозировки наркотиков.