Трудоголики в подгузниках: 20 забавных фото самых старательных малышей в мире

Правда, мамы и папы не всегда в восторге от такого трудолюбия, ведь в ходе «трудовой деятельности» их малышей всякое может случиться… Наш ответ работодателям, которые ищут молодых специалистов с большим опытом работы! Мама сказала, что мы будем стирать все вещи из этого шкафа. Все так все… Для того чтобы что-нибудь починить, надо сначала что-нибудь поломать! Папа, не ругайся, что пульт в шоколаде! Сейчас все будет чистым! Мужики, а вы когда масло меняли? Думаю, что здесь точно нужна перфорация Просто я люблю делать уборку со вкусом! Возможность бегать без подгузника влечет за собой необходимость постоянно вытирать пол! Корову подои, печь растопи… Золушка отдыхает! — Барсик, я уже везде подмел. Можно я пойду играть? — А мой лоток кто убирать будет? Куклачев, что ли? Чего раскричались-то? Не видите — я пиццу вам собираюсь готовить! Земледелие — нелегкий труд! Особенно когда возделывать землю приходится вручную Похоже, у кого-то будет богатый урожай! Пока не починю, на прогулку не пойдем! Пол будет выглядеть как сказочный лес, куда не ступала нога человека Если твоя стряпня не понравилась семье — возьми в руки скалку, и они передумают! Кому починить самокат? Уборка — дело нехитрое: просто садись в пылесос и пылесось себе в удовольствие! Пирожки готовы! И можете не благодарить, ведь я ваш ненаглядный помощник! И не переживайте — я лично прослежу за чистотой на кухне! Фото: Pinterest.com, OK.RU, VK, bajiroo.com (!http://www.bajiroo.com/), Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!