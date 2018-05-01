Фотохроника: как отмечали Первомай в Тюмени 60, 50, 40 и 30 лет тому назад

Начиная с 1920-х годов Тюмень, как и другие города нашей страны, праздновала День весны и труда, который в простонародье получил ёмкое название — Первомай. Тогда же улица Голицынская в нашем городе получила новое имя в честь этой знаковой даты — Первомайская. В начале 20 века эта улица первой среди прочих в городе стала освещаться электрическими фонарями, да ещё и была вымощена булыжником — неслыханная по тогдашним меркам роскошь.

Сотни рабочих шествовали по главным улицам города 1 Мая с громкими речовками и красноречивыми лозунгами на самодельных плакатах. Школьники радовались возможности надеть нарядные одежды, взрослые — ещё одному выходному дню, все без исключения — началу долгожданного весеннего тепла.

И даже в красный день календаря жизнь в Тюмени текла своим чередом. Например, 1 мая 1933 года считается днём рождения местного деревообрабатывающего комбината. Делали здесь оконные переплёты, дверные коробки, типовую мягкую мебель и даже лыжи. Это производство работает и по сей день, правда, в арсенале осталась только мебель.

Но вернёмся к праздничной дате. 1 мая 1930 года в Тюмени. Смотр боевых сил автотранспорта. Выглядит всё торжественно и величественно. Памятный фотоснимок сделал тоболяк Семён Шустер, фотокорреспондент газеты тюменского края «Красное знамя».

1930

А вот так выглядела обложка той самой газеты 1 мая 1935 года. Фотошопа, заметьте, тогда не было и в помине, но коллаж получился весьма достойный:

Газета «Красное знамя», 1935 год Школьники в советские годы тоже принимали активное участие в первомайских шествиях по центральным улицам города. Десятиклассников мужской школы № 25 сфотографировал в 1951 году коренной тюменец Сергей Палкин . На снимке пересечение улиц Республики и Челюскинцев, узнать которые не так-то и просто.

1951. Ученики школы №25 Тот же 1951 год. Мимо дома 23 по улице Республики гордо шагает колонна ДОСААФ . Знамя несёт тюменец Николай Патрушев . Лозунг на заднем плане расшифровать сложно, но, возможно, именно у вас получится это сделать. Автор фотоснимка — всё тот же Сергей Палкин, фотограф-любитель.

1951 год. Колонна ДОСААФ

И ещё один снимок того же года, того же дня и того же автора. На заднем плане — улица Республики. Ученицы школы № 21 — также в колонне. В отличие от молодых людей, они в типовой школьной форме тех лет — с белыми накрахмаленными передничками и нарядными лентами в волосах. В руках у каждой — пахучие веточки яблонь.

1951 год. Ученицы 21-й школы

Представить Первомай без изящных, стройных и подтянутых физкультурников — сложно, да и не нужно. Кадры сделал в 1954 году на тот момент уже внештатный фотокорреспондент газеты «Тюменская правда» Аркадий Космаков. Его снимки неоднократно украшали собой не только страницы местной газеты, но и появлялись в центральных и мировых газет и журналов.

1954 год. Физкультурники на Первомае

Юноши шагают в тёмных брюках, девочки — в коротких юбках и футболках. И это несмотря на совсем не тёплую погоду на улице. Обратите внимание, партийные мужи стоят на трибуне одетые в тёплые пальто, шарфы и шляпы. На заднем плане — Ленин и Сталин в профиль. На асфальте — переливы от недавно прошедшего дождя.

1954 год. После дождя

И тот же дождливый Первомай 1954 года. Позади нарядных девушек-спортсменок — жилой дом «Реконструктор», в котором когда-то была музыкальная школа. Улица Республики, дом 24. На фонарном столбе растяжка праздничного знамени. На алом полотне — неизменный слоган советских лет: «Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!» и символ единства рабочих и крестьян — серп и молот.

1954 год. «Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!»

Участвовали в первомайской демонстрации и бравые лётчики, да не просто вышагивали, а создали сложную конструкцию на автомобиле — с глобусом и моделью самолёта. На передней части машины красуется табличка с надписью «Аэрофлот» . Рисовали её вручную, с использованием трафарета. Кадр сделан в 50-е годы прошлого столетия, имя автора фотографии неизвестно.

1950-е годы. Колонна «Аэрофлота» и футуристичный автомобиль

Время шло. На дворе — 1 мая 1960 года. Колонна с праздничными знамёнами шагает по улице Володарского вдоль трибуны, установленной перед зданием обкома партии. Лица демонстрантов предельно серьёзны, пальто и плащи — длинные и бесформенные — по моде тех лет.

1960 год. Пальто по моде, шляпы от непогоды

Улица Республики в Первомай 1966 года. Работники ТЭЦ со своими семьями запечатлены неизвестным фотомастером рядом с перекрёстком улиц Холодильной и Республики. В правой части снимка самое дальнее задние — дом 135 на улице Республики, посередине — бывшая столовая «Рассвет», а сейчас — магазин спортивных товаров и коммерческий банк, самое ближнее к демонстрантам здание — обычный жилой дом, в котором сейчас — ресторан японской кухни и итальянский семейный ресторан.

1966 год. Работники ТЭЦ на Первомае

1966 год. Работники ТЭЦ на Первомае

Год 1968, Первомай. Фотографических дел мастер Василий Показаньев тщательно вёл фотохронику праздничного дня. Шагают музыканты, следом за ними — мужчины и женщины с флагами. Маленькие дети, которые уже успели подустать, удобно устроились на руках у родителей.

1968 год И вновь колонна «Аэрофлота». Обратите внимание на декор передней части автомобиля: глобуса уже нет, но модель самолёта — не месте. Перед колонной лётчиков — совсем юный тюменец. Возможно, став взрослым, он тоже отправился покорять воздушные просторы.

1968 год. И вновь колонна «Аэрофлота» в числе самых необычных

Вот тут, посмотрите, Показаньев поймал замечательный момент: идёт колонна тюменского электромеханического завода (ТЭМЗ). На тканевом полотне — потрет Владимира Ильича, а на автомобиле можно разглядеть госномер — 04-33 тюм.

1968 год. Колонна тюменского электромеханического завода (ТЭМЗ)

Ещё один снимок всё того же автора. Первомайская демонстрация, ориентировочно 1969–1970 год. Справа — площадь Борцов революции, на заднем плане — сельскохозяйственная академия. Колонна мотоциклистов на первый взгляд вполне обычная. Присмотритесь, в каждой мотолюльке — маленькие тюменцы. Для кого-то из них это первое участие в праздничном шествии на 1 Мая. Или праздничном катании? Все водители в касках, никто не нарушает скоростной режим.

1969 год. Тюменские мотоциклисты и юные пассажиры

А вот вам Первомай на улице Первомайской, конец 60-х годов. Аккуратные дома на заднем плане стоят вдоль улицы Урицкого. Сейчас здесь находится здание городской администрации и Городская площадь. Узнаёте места?

Конец 60-х гг. Первомай на Первомайской

У природы нет плохой погоды. Если в 1954 году на Первомай шёл дождь, то в 1970 году погода порадовала тюменцев… снегопадом. В ход пошли шерстяные шали, шапки и тёплые пальто. Больше всего радовались возможности идти в колонне дети: вот как лучезарно улыбается маленькая тюменка.

1970 год. Зима вернулась внезапно, но ненадолго

И снова школьники. Ученики 10 «А» класса средней школы № 21. Веточки белых цветов в руках, надпись «Да здравствует 1 Мая» на табличке одноэтажного дома. И первая любовь старшеклассницы в нарядном белом платке поверх тёмных локонов. Улица Республики, 1973 год.

1973 год. Первомайская любовь в 10 «А» классе

Улица и год — те же, но лица в кадре уже другие. Снимок из семейного архива Селивёрстовых. Интересно, сохранился ли у них оригинал этой фотографии?

1973 год. На улице Республики

Маёвка, 1975 год. По дороге, идущей вдоль Центральной площади, едут спортсмены в шапках с помпонами и забавных белых гольфах. На ногах — подобие летних лыжероллеров. Если вы знаете название этого вида спорта — расскажите, пожалуйста, в комментариях.

1975 год. Загадочный вид спорта в центре Тюмени

Продолжаем путешествие по Первомаю прошлых лет. Вот так в 70-е годы выглядели студенты бывшей строительной академии, а ныне — ТИУ. Одеты ребята скромно, но опрятно. В моде у девушек были волнистые волосы и туфли-лодочки на низком каблуке. Деревянное здание, что на заднем плане, было снесено в 80-х. Снимок из личного архива семьи Селивёрстовых.

1970-е годы. Студенты. Первомай

На дворе стоял 1981 год. Тепло, хоть и не солнечно. Под ногами у демонстрантов — растрескавшийся асфальт без намёка на дорожную разметку, но никого это особо не беспокоит. По главной улице идёт оркестр, самый настоящий. Юные тюменки вышагивают важно: на них смотрят сотни горожан. На ногах — белоснежные гольфы, в руках — небольшие барабаны. Взгляд серьёзный, чтобы по-взрослому.

1981 год. Бей в барабаны, чтобы было громко и звонко

А вот так в 80-е годы выглядели работницы тюменской фабрики модельной обуви. Улыбчивые, но немного усталые: отшивать туфли, ботинки и сапоги — нелёгкое дело.

1981 год. Дамы, которые создают тюменскую обувь

Конец 80-х — начало 90-х годов. Первомай. Обычные горожане, точнее, дети и подростки, вышагивают с громкоговорителем по праздничной Тюмени. И никаких вам тут советских политических призывов, у молодого поколения уже совсем другие нравы и идеалы. На тканевом полотне — вольная интерпретация стихотворения польского писателя Станислава Ежи Леца: «Я смотрел на всё сквозь пальцы // Однажды сжал кулак…». Что имели ввиду парни? Заметьте, уже тогда зарождалась мода на спортивные костюмы, хоть ещё и не импортные.

80–90 годы. Первомай на стыке эпох и спортивные костюмы

Благодарим за исторические фотографии группу ВКонтакте «Тюмень до нашей эры».

Дела газетные: Первомай в тюменских печатных изданиях советских лет Бонус для тех, кто решил из любопытства полностью погрузиться в историю маёвки — уникальные кадры первых полос тюменских газет советского периода. Общее, что есть у них — дата выхода в свет: 1 мая. Тогда это были пахнущие типографской краской шуршащие листы белоснежной бумаги. Сейчас эти раритетные издания бережно хранят историю о Тюмени и Первомае.

«Тюменская правда», 1960 год На первой полосе — фотография демонстрантов: именно такими представляли их тюменские газетчики. «Кто из советских людей не ждёт этого замечательного весеннего дня», — рассуждали журналисты. И сообщили с нескрываемой радостью, что труженики сельского хозяйства к Первомаю сумели в несколько раз увеличить производство молока, мяса, яиц и шерсти для передачи на заводы лёгкой промышленности. Тут же красуется лозунг: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!».

1960 год Из этого же номера первомайской газеты можно запросто узнать, как в Тюмени отмечали этот праздничный день в 1920 году.

— Очень рано проснулись тысячи жителей города. Их разбудили не заводские и фабричные гудки, а искреннее желание личным трудом отметить великий праздник труда и братской солидарности, — торжественно сообщают корреспонденты. В этот день в Тюмени состоялась закладка фундамента металлообрабатывающего завода «Механик», железнодорожники ремонтировали паровозы и заменяли старые шпалы. Улицы города освобождались от мусора и грязи, ремонтировались тротуары. В 6 часов вечера по Базарной площади (сейчас — Центральная площадь, где красуется 15-метровый памятник Ленину) прошли колесницы, украшенные картинами из жизни дореволюционной России. С 10 часов вечера здесь же все желающие могли бесплатно посмотреть кинофильмы.

О Первомае 1920 года в Тюмени

«Тюменская правда», 1961 год Невероятной красоты иллюстрация украшает собой обложку праздничного выпуска газеты. Ленин и счастливые рабочие со всех уголков мира искренне радуются Первомаю. Тюменские журналисты сообщают, что промышленные предприятия нашего города выполнили четырёхмесячный план. Среди передовиков производства — коллективы ТЭЦ, фанерокомбината, аккумуляторного завода, завода пластмасс, сетевязальной и швейной фабрик, отделения железной дороги и горэлектростанции.

1961 год. «Пролетарии всех стран соединяйтесь!»

«Тюменский космомолец», 1962

Из этой газеты, стоимостью 2 копейки, можно было узнать многое, а вот обложка в честь Первомая выдалась весьма лаконичной: поздравление всем жителям Тюмени и иллюстрация. По ней можно определить модные фасоны платьев того времени и разглядеть типовую мужскую стрижку. Флаг в руках у безымянного рабочего — алого цвета, но чёрно-белый вариант печати это тщательно скрывает.

1962 год. И вместо тысячи слов

«Тюменский комсомолец», 1963

А вот тут, посмотрите, помимо чёрного красителя появился ещё и красный, что сделало обложку по-настоящему праздничной и торжественной. Но и стоимость газеты возросла ровно вдвое — с двух копеек до четырёх. Сообщили корреспонденты об успехах работников Луговского совхоза Тюменского района. А те пообещали снизить себестоимость молока на 8–10%.

1963 год. Алый цвет как символ праздника

«Тюменская правда», 1977 год Юбилейный номер газеты, вышедший из типографии ровно 40 лет тому назад. Автор лилово-чёрной иллюстрации — штатный художник Леонид Комлев, сделал настоящий коллаж с неизменной первомайской надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Корреспонденты на первой полосе сообщают о том, что работники газового промысла Тюменской области по суточной добыче голубого топлива вышли на первое место по стране: ежедневно из тюменских недр извлекают 165 миллионов кубометров природного газа.

1977 год. Про голубое топливо и красивые иллюстрации

«Тюменский комсомолец», 1977

А вот так выглядел юбилейный праздничный номер другой местной газеты. Автор иллюстрации не указан, зато можно прочитать доброе стихотворение поэта Владимира Назина

«Россия первой на планетевстречает праздник — ПервомайЗапомни, сын, весенний ветерОт нас плывёт из края в край…»

От журналистов этого издания узнаём, что в Заводоуковском районе началась посевная, а строительная бригада треста Севергазстрой возводит трёхэтажный детский сад и инженерный комплекс, на что ушло 694 тысячи бюджетных рублей.

1977 год. Стихи о весне и 694 тысячи бюджетных рублей

«Тюменский комсомолец», 1987 год Вот так газета изменилась за 10 лет и вышла в свет ровно 30 лет назад. Новаторский коллаж с изображением фотоснимка рабочих. Стоимость одного экземпляра газеты выросла с двух копеек до трёх. Журналисты пишут, что в местном торгово-кулинарном училище состоялась выставка-ярмарка: вырученные от продажи самодельных товаров 690 рублей передали в некий Фонд мира. Рассказали о харизматической швее Надежде из Заводоуковского ателье. И напечатали рассказ местного депутата Вячеслава Кисилёва.

1987 год. Швея Надежда и 690 рублей — в Фонд мира

«Тюменская правда», 1987

Завершает нашу газетную подборку ещё один номер-юбиляр 30-летней давности. Отсюда можем узнать, что коллектив Тюменьлеспрома заготовил 6,4 миллиона кубометров древесины, что, между прочим, на 620 тысяч — сверх установленного плана. Отличный коллаж на первой полосе — дело рук талантливых тюменских художников-иллюстраторов Виталия Собровина и Николая Рачкова.

1987 год