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На пожаре в жилом доме под Воронежем пострадал человек
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На пожаре в жилом доме под Воронежем пострадал человек 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
1 мая в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленина в селе Березовка.
Прибывшие на место происшествия пожарные смогли полностью потушить возгорание в 16.40. На месте пожара работали два отделения ПСЧ-31, дознаватель отдела надзорной деятельности. Всего к ликвидации возгорания привлекались восемь человек и три единицы техники.
В результате пожара в жилом доме пострадал человек и сгорела мебель. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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