На пожаре в жилом доме под Воронежем пострадал человек

1 мая в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ленина в селе Березовка.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли полностью потушить возгорание в 16.40. На месте пожара работали два отделения ПСЧ-31, дознаватель отдела надзорной деятельности. Всего к ликвидации возгорания привлекались восемь человек и три единицы техники.

В результате пожара в жилом доме пострадал человек и сгорела мебель. Причину возгорания предстоит установить специалистам.