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Надежда Бабкина не стесняется показывать фото без макияжа
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Надежда Бабкина не стесняется показывать фото без макияжа 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А ей и нечего стесняться! В свои 68 лет она выглядит отлично!
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram серию жизнерадостных снимков, которые она сделала во время отдыха с сыном и друзьями в Греции. Российская певица совершенно не смущается делиться с подписчиками фотографиями без макияжа и в купальной шапочке. На них она выглядит счастливой и очень красивой!
Само собой, Надежда старается поддерживать красоту и молодость и, скорее всего, обращается за помощью к косметологам и прочим beauty-специалистам. Несмотря на это, некоторые поклонники звезды утверждают, что она злоупотребляет «уколами красоты».
Кроме того, подписчики Бабкиной заметили, что она сильно поправилась. «Очень стала полная. Видимо, возраст берет свое», — прокомментировала отпускные одна из подписчиц певицы. На защиту певицы встали другие комментаторы, заявившие, что во всем виноваты гормоны, а сама певица выглядит отлично!
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