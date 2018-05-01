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Лучшее за апрель: топ-10 самых крутых материалов PEOPLETALK
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Лучшее за апрель: топ-10 самых крутых материалов PEOPLETALK 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Развод Ченнинга Татума и Дженны Деван, тест на знание русского рэпа и все тайны участниц шоу «Холостяк»: подводим итоги уходящего месяца! Какие материалы в апреле понравились нашим читателям больше всего?
1 место. Как сейчас выглядит Даша Сагалова?
Рассказали, что сейчас происходит в жизни главной блондинки нулевых Светки Букиной.
2 место. Анастасия Решетова в платье за миллион рублей
Анастасия Решетова пришла на церемонию «Мисс Россия 2018» в концертный зал Барвиха Luxury Village в белом блестящем платье с глубоким декольте и прозрачной накидкой от бренда Berta.
3 место. Как дела у танцующего миллионера?
Если вкратце, то все хорошо. Он продолжает путешествовать, отжигать на яхтах и совсем не думает о финансовых проблемах.
4 место. Звезды, которые любят делать селфи в душе
Ну а что, им стесняться нечего!
5 место. Топ-10 самых позорных реклам с российскими звездами
Реклама прекрасно демонстрирует насколько далеко готовы зайти звезды за большие деньги. Собрали самые смешные видеоролики с российскими знаменитостями и блогерами.
6 место. Что об участницах шоу «Холостяк» пишут в Интернете?
Новый сезон «Холостяка», кажется, самый скандальный за всю историю проекта. Рассказываем, какие слухи об участницах шоу ходят в Сети.
7 место. Тест: какой у тебя характер?
Мы придумали для тебя несколько реальных ситуаций, которые точно покажут, какой у тебя характер.
8 место. Почему расстались Дженна Деван и Ченнинг Татум?
Инсайдер рассказал о причинах разрыва самой красивой голливудской пары.
9 место. Тест: угадай русского рэпера по строчке из песни
Сможешь отличить Басту от Фейса?
10 место. Девушка, с которой Тристан Томпсон изменил Хлои Кардашьян, беременна
Звезды NBA Тристан Томпсон изменил своей тогда еще беременной возлюбленной Хлои Кардашьян с некой Лани Блэр. А чуть позже она заявила, что тоже ждет ребенка от баскетболиста.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/luchshee-za-aprel-top-10-samyh-krutyh-materialov-peopletalk-2/
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