Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну

Главной героиней очередного выпуска программы «Привет, Андрей!» стала Мария Аронова, а центральной темой обсуждения в эфире — свадьба актрисы с Евгением Фоминым после 20 лет совместной жизни. Среди гостей передачи оказалась и Нонна Гришаева, которая вместе с артисткой училась в Щукинском театральном училище и делила с ней одну комнату в общежитии.

Едва войдя в телестудию, Нонна Гришаева напомнила зрителям о возрасте Марии Ароновой. Она подчеркнула, что старше героини программы на целый год. Та, в свою очередь, сочла это замечание неуместным. «Зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу сейчас перед всей страной? Для чего это?». — спросила Аронова у Гришаевой. Та не стала комментировать свои слова и только рассмеялась.

Тогда Мария Аронова решила припомнить Нонне Гришаевой несколько историй из их студенческой жизни, которые не больно-то красят последнюю. Актриса рассказала, что ее соседка по комнате очень неаккуратно ела и оставляла после себя крошки еды так, что на импровизированный пир сбегались мыши. «Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — пожаловалась Аронова.

Но и на этом она не стала заканчивать сеанс разоблачения бывшей соседки по общежитию, припомнив еще одну некрасивую историю из прошлого. По словам Марии Ароновой, однажды в голодные времена Нонне Гришаевой прислали еду — масло и сало. Аронова предложила поделиться с другими ребятами, которые буквально падали в голодные обмороки.

Нонна Гришаева тогда отказалась от щедрого шага, решив оставить все себе. «На следующий день прихожу, а Нонна стоит и ругается в окно. Оказалось, что повешенные за окно, холодильника же не было, продукты сгрызли синицы», — вспомнила актриса.