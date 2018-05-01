Ещё
Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну 

Дни.ру 1 час назад
Артистки Нонна Гришаева и Мария Аронова обменялись едкими репликами на глазах у всей страны во время съемок передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Обоим дамам, как оказалось, есть что рассказать друг о друге.
Главной героиней очередного выпуска программы «Привет, Андрей!» стала Мария Аронова, а центральной темой обсуждения в эфире — свадьба актрисы с Евгением Фоминым после 20 лет совместной жизни. Среди гостей передачи оказалась и Нонна Гришаева, которая вместе с артисткой училась в Щукинском театральном училище и делила с ней одну комнату в общежитии.
Едва войдя в телестудию, Нонна Гришаева напомнила зрителям о возрасте Марии Ароновой. Она подчеркнула, что старше героини программы на целый год. Та, в свою очередь, сочла это замечание неуместным. «Зачем подчеркивать, что я хуже тебя выгляжу сейчас перед всей страной? Для чего это?». — спросила Аронова у Гришаевой. Та не стала комментировать свои слова и только рассмеялась.
Тогда Мария Аронова решила припомнить Нонне Гришаевой несколько историй из их студенческой жизни, которые не больно-то красят последнюю. Актриса рассказала, что ее соседка по комнате очень неаккуратно ела и оставляла после себя крошки еды так, что на импровизированный пир сбегались мыши. «Она до сих пор хлеб так ест, а у меня патологическая тяга к чистоте», — пожаловалась Аронова.
Но и на этом она не стала заканчивать сеанс разоблачения бывшей соседки по общежитию, припомнив еще одну некрасивую историю из прошлого. По словам Марии Ароновой, однажды в голодные времена Нонне Гришаевой прислали еду — масло и сало. Аронова предложила поделиться с другими ребятами, которые буквально падали в голодные обмороки.
Нонна Гришаева тогда отказалась от щедрого шага, решив оставить все себе. «На следующий день прихожу, а Нонна стоит и ругается в окно. Оказалось, что повешенные за окно, холодильника же не было, продукты сгрызли синицы», — вспомнила актриса.
Дни.ру: последние новости
Родившая Рапунцель из "Дома-2" очень страдает Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором 49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски178
Как два мячика: Квитко показала вид сзади46
Поклонники не узнают Татьяну Буланову9
Звездные отцы, которые не признают своих детей
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение