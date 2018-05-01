Все-таки вместе: Зейн Малик и Джиджи Хадид были замечены входящими в дом модели (фото)

Зейн Малик и Джиджи Хадид были замечены приезжающими к дому Джиджи, правда, по отдельности, но очевидцы говорят, что звезды появились с разницей в час. Вчера появилось видео, на котором видно, как Зейн целует Джиджи в щеку, поэтому поклонники пары продолжают утверждать о том, что они все-таки вместе.

Приезжая домой к Джиджи, Зейн выглядел очень взволнованно, не был рад присутствию фотографов и пытался скрыть свою новую татуировку капюшоном. Джиджи прибыла в рваных синих джинсах, кремовой куртке и леопардовых ботильонах.

Напомним, что певец Зейн Малик и модель Джиджи Хадид объвили о расставании в марте этого года. После этого Зейн Малик пустился во все тяжкие, кардинально меняя свою внешность, а затем признался, что все еще любит Джиджи.

Я был влюблен и стремился любить всю свою оставшуюся жизнь