Как Анна Ярославна изменила жизнь Франции

Наверно, чтобы женщину, жившую в одиннадцатом веке, помнили даже сейчас, она должна быть необыкновенной: образованной, умной и красивой. Именно эти качества привлекли 43-летнего короля Франции Генриха I в юной княжне, дочери Ярослава Мудрого Анне, ведь сам славный король был неграмотен.

За спиной Генриха были неудачная помолвка и еще менее удачный брак (жена умерла). Разумеется, союз с Анной был холодным расчетом: юная княгиня должна была родить королю наследника. К тому же Генриха интересовала военная и финансовая поддержка князя Ярослава. Политическая ситуация в государстве была сложной, королю приходилось то и дело доказывать вассалам, кто в стране хозяин.

Ярослав Мудрый, в свою очередь, отдавая младшую дочь замуж в далекую и темную Европу, рассчитывал обрести союзника, способного помочь в противостоянии с Византией.

Из Киева в Реймс

Весной 1049 года (по другим данным 1051 года) восемнадцатилетняя Анна в сопровождении делегации католических священников и приближенных короля Генриха, прибыла в Реймс. Хроники пишут, что король, годившийся ей в отцы, понравился девушке.

Венчание и коронование состоялось на Пятидесятницу в соборе церкви Святого Креста и было необыкновенно пышным. По легенде, русская княжна сразу же показала характер — она наотрез отказалась присягать на католическом Евангелии, и настояла на том, чтобы при венчании использовали маленькое Евангелие на старославянском, которое она привезла с собой.

Молва связывает с её именем Реймское Евангелие, которое хранится в библиотеке города: на нем присягали короли Франции, начиная от Генриха III и заканчивая Людовиком XIV.

Анна долго тосковала по родине, но назад дороги не было. Ей пришлось смириться с тем, что отныне жизнь была связана с Францией, где даже придворные не умели читать. Об отношениях между ней и супругом судить сложно, однако Анна стала единственной женой короля Франции, которая имела право подписи на государственных документах и помогала мужу в делах.

Она подписывалась: «Анна», в то время как Генрих и его придворные часто ставили крестики. На более поздних документах можно прочитать: «С согласия супруги моей Анны», «В присутствии королевы Анны».

Главное — наследники

Через год после венчания Анна родила первенца и дала ему необычное для Франции греческое имя Филипп, начав новую моду на имена в династии Капетингов. Кроме её сына, имя Филипп носили еще пять французских королей: Филипп II, Филипп II Август, Филипп III Смелый, Филипп IV Красивый и Филипп V Длинный.

Затем на свет появились ещё два сына: Роберто и Гуго. Была и дочь, но она, как и Роберто, умерла в младенчестве. Анна приложила все усилия, чтобы её сыновья выросли просвещенными и образованными людьми. Сама она имела лучшее образование, знала греческий и латынь. Папа Николай II писал, что её рвение в выполнении государственных дел похвально, а ум — замечателен.

Филипп

Королева овдовела в 28 лет. Дела мужа шли неважно, остаток жизни Генриху приходилось воевать с баронами. Но главное, что он сделал (и не исключено, что по наущению Анны) — это ещё при своей жизни возвел на престол первенца Филиппа, таким образом узаконив его власть и продолжив династию Капетингов.

Сын русской королевы Филипп I оказался деятельным монархом, он правил 48 лет, за которые значительно расширил свои владения, выстроил стабильную систему управления страной, которая стала независима от баронов, сумел отразить агрессию англо-норманнов. При нем центром королевства стал Париж. Филипп сумел так выстроить отношения с Ватиканом, что они надолго стали основой для союза между Францией и папским престолом.

Гуго Великий

Второй сын Анны — Гуго, оставил заметный след в истории страны. Женившись на Аделаиде, дочери графа Герберта IV Вермандуа и Валуа, он стал Гуго I Великим Капетингом и основал династию Гербентинов — побочную ветвь Каролингов. Став одним из вдохновителей и вождей крестового похода, он дважды пытался достичь Святой земли, принимал участие в битве с румскими сельджуками при Диррахии и погиб в походе от ран.

Аббатство Святого Винсента

Пока Филипп был мал, Анне самой пришлось принимать участие в управлении государством. На бумагах тех лет стоит её подпись «АНА РЪИNА» (« Королева Анна »).

Второй раз она вышла замуж по любви за графа Рауля де Крепи. Так как брак долгое время не признавался папой (брак графа с первой неверной женой не был расторгнут), супруги оставили Париж и жили в своих владениях.

Это время Анна посвятила делам веры: в Санлисе, доставшемся ей от Генриха, она основала женский монастырь — аббатство Святого Винсента и передала ему большую часть наследства, привезенного из Руси. Это аббатство и храм в честь Св. Винсента (Викентия) стало её последним убежищем.

После смерти Рауля она пыталась вернутся ко двору. В документах её называли просто «мать короля». Точная дата смерти Анны неизвестна, не сохранилось и могилы. Есть версия, что она покоится на территории аббатства, а есть мнение, что она пыталась вернуться домой и умерла под стенами Новгорода, заболев в дороге.

Во Франции ее помнят до сих пор. В XVII веке в храме Св. Винсента королеве Анне поставили памятник, о ней пишут исторические и художественные романы, а династия Капетингов, в которой текла её кровь, правила государством до XIV века.