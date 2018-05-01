Почему маленький канадский городок собирает тысячи туристов в год?

Когда британец Ник Гриффин лежат в больнице, ожидая ампутации, он узнал о маленьком городке Доусоне в Канаде. Об этом городе рассказала медсестра, отметив, что есть заведение, где никогда не откажутся от чужих пальцев. Идея приглянулась Гриффину и он решил предложить бару свои пальцы.

Сам город находится на территории Юкона — то есть, на самом севере Канады. От Аляски его разделяет всего 100 километров, поэтому даже летом там не бывает жарко, а 30-градусный мороз зимой называют неплохой погодой. Согласно истории, в городке раньше останавливались звероловы, а после на Клондайке было обнаружено золото и все потянулись туда. Сейчас население Доусона едва превышает тысячу жителей, а со времен золотой лихорадки город мало изменился и теперь улицы выглядят как декорации старого вестерна.

В городок съезжаются туристы со всего мира в надежде отведать коктейль, который является изюминкой города и готовится в салуне при отеле «Даунтаун». Сперва в стакан наливают крепкое спиртное (по оригинальному рецепту капитан Дик Стивенсон предпочитал использовать 80-градусный виски с медом, произведенный в Юконе), а затем на дно бросают главный ингредиент — почерневший ампутированный палец ноги. По легенде, первый палец, который угодил в коктейль, принадлежал бутлегеру Луи Линкену. На тот момент в Америке действовал сухой закон и они с Отто возили на упряжках контрабандный спирт на Аляску. В один день братья попали в сильный буран и собаки сбились с пути. Луи пришлось слезть с упряжки и он промочил ноги. Чтобы просохнуть времени не было — контрабандистов уже настигала конная полиция.

Неудивительно, что когда братья добрались до места, палец промокшей ноги полностью обледенел. Чтобы избежать распространения гангрены, Луи пришлось отрубить палец. Почти полвека заспиртованный палец находился в заброшенной хижине бутлегеров. Лишь в 1970-е его обнаружил Дик Стивенсон, который на тот момент водил по реке в Юконе прогулочное судно. Однажды капитан рассказал своим друзьям о своей неприятной находке. Кто-то внезапно вспомнил балладу поэта Роберта Сервиса , герои которой выпили на спор виски с червями. Именно в Доусоне по тексту баллады это и происходило. Дик посчитал это местной традицией и решил, что пальцу Луи теперь только одна дорога — в стакан.

"Сейчас любому человеку это может показаться дикостью, но здесь, в Доусоне, иначе смотрят на подобные вещи. Люди, живущие в мелких городках больше способны на безумие. " Сразу Стивенсон понял, что коктейль с пальцем может стать настоящей золотой жилой. Туристы будут платить за него бешеные суммы, лишь бы почувствовать себя на мгновение настоящим юконцем. Тогда Дик и открыл местный бар и стал брать плату за виски, на дне которого лежит все, что осталось от известного бутлегера.

Капитан оказался прав и напиток стал очень популярным. Его опробовали более сотни тысяч человек, что превышает несколько раз население юкона. Продажа сомнительного коктейля приносит салуну 80 тысяч долларов в год.

Сегодня подачей напитка занимается Терри Ли, а Стивенсон отправился в отставку еще в 90-е. Всклоченная седая борода и фуражка придает ему вид старого морского волка. Помимо приготовления коктейля его обязанности включают консервацию и хранение уникальных ингредиентов.

Согласно традиции, гость салуна должен опрокинуть стакан как можно скорее, не отрываясь от него, пока палец не коснется губ. При этом нельзя глотать палец. Ли каждый раз вынимает его из пустого стакана и отправляет в контейнер с солью, где он дожидается следующего раза. В теории одного пальца может хватить надолго. К примеру, палец Луи болтался в стаканах целых 7 лет. Лишь в июне 1980 года он был выпит по недоразумению местного шахтера. Работник осушил целых 13 стаканов, после чего упал со стула и случайно проглотил палец. ​Свой палец пожертвовала женщина из провинции Альберта, которая узнала, что Стивенсон лишился главного ингредиента коктейлей. Увы, но при переезде его почти сразу потеряли. Взамен стали использовать отмороженный палец одного из звероловов юконского города Фаро.

Как бы не старался «пальцмейтер», пальцы то теряют, то крадут, то глотают. А некоторые вовсе приходят в негодность.

Пожалуй, самый вопиющий случай произошел в 2013 году. В город наведался американец Джошуа Кларк, который приехал с целью съесть палец из знаменитого доусонского коктейля. У Кларка была необычная традиция — каждое лето делать что-то, что выходит за рамки нормального.

"Я так сильно нервничал, опасаясь, что подавлюсь. В салуне меня встретил Терри Ли и поставил передо мной стакан с пальцем. Я набрался духа и махом проглотил все содержимое. Потом я поставил стакан и отсчитал положенные 500 долларов в качестве штрафа. "Терри Ли до сих пор зол на него: «Его просто можно назвать людоедом. Вероятно, он не догадывался, что у нас есть запасной палец, и собирался испортить забаву для других туристов. Он сожрал единственный большой палец в салуне, который был совсем свежим. Мы выгнали Кларка из заведения и запретили возвращаться сюда.»

В июне прошлого года салун лишился очередного хорошего пальца. Его украл мужчина с французским акцентом, который все хвалился, что украдет палец. В итоге, когда официантка отвернулась, он выполнил обещанное. Поиском пропавшего пальца занялась Королевская конная полиция. Это заявление напугало вора и он вернул украденное.