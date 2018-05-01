6 фактов о мозге: почему мы порой ведем себя странно

Почему мы иногда оказываемся совершенно не в состоянии запомнить простое имя только что представленного нам человека? Ворочаемся с боку на бок полночи, не в состоянии уснуть или не замечаем тех вещей, которые происходят прямо перед нашими глазами? Ответ очень прост: все дело в строении нашего мозга и особенностях протекания химических реакций. Если узнать об этом чуть больше, станет немного понятнее, почему мы порой ведем себя настолько странно.

Почему нам мерещатся ужасы?

Не только детям, но и взрослым порой мерещатся страшные чудовища, притаившиеся в темных углах спальной комнаты. А в рисунке теней на стене можно увидеть различные ужасы. Почему это происходит? Нас подготовили к подобной реакции прошедшие миллионы лет эволюции.

Человека всегда окружало множество реальных опасностей, и мозг просто должен был выработать защиту от любой потенциальной угрозы. Конечно, это может показаться довольно неразумным — зачем, например, подскакивать в испуге при виде причудливо сложенного халата в темноте? Это же не опасность. Степень последней определяется сознанием куда позже, чем факт ее наличия, — и выжить сумели только те наши предки, которые быстро реагировали даже на безобидные угрозы.

Как страх помогает выжить?

Мы испытываем страх даже тогда, когда для этого нет понятных и очевидных причин. Именно чувство страха запускает гормональную реакцию типа «бей или беги». В это время нервная система быстро мобилизует все силы организма человека. Дыхание учащается, чтобы в кровь поступило как можно больше кислорода, мышцы получают импульс и способность работать быстрее, даже зрение становится на какое-то время чуть более ясным.

Логика очень проста: пока сознание оценит, что конкретно нужно делать в опасности, тело уже готово драться или убегать. И гораздо лучше реагировать чувством страха на любую опасность, даже несуществующую, чем погибнуть в реальной, не успев адекватно подготовиться.

Почему мы можем быстро забывать?

Кто из нас ни разу не сталкивался с тем, что не мог вспомнить, зачем так решительно направлялся в кухню, например? Или усердно звал ребенка, которому непонятно, что сказать, когда он все же пришел?

Дело тут в особенностях механизма кратковременной памяти — он всегда в действии. Мы постоянно думаем о чем-то, информация поступает в сознание с огромной скоростью, иногда не задерживаясь дольше каких-то долей секунды. Все поступившие новые данные хранятся в виде сложного рисунка движения нейронов в коре мозга — и порой в системе происходит сбой. Информация просто теряется — и в результате вы не можете вспомнить, что за причины заставили вас изначально выполнить то или иное действие. Затем новая информация вытесняет старую.

Почему критику мы воспринимаем ярче похвалы?

Вы очень старались испечь вкусный торт — и десять человек похвалили его, а один отозвался крайне нелестно для вас и вашего труда. Кто запомнится больше? Критика для мозга всегда оказывается намного важнее похвалы. Почему это происходит?

Именно критика запускает моментальный синтез кортизола — гормона стресса, а он в свою очередь помогает быстрой выработке адреналина, то есть готовит к более устойчивой реакции страха, во время которой нужно будет готовиться защищаться или убегать.

Почему мы не верим в себя?

Умные люди гораздо чаще страдают от неверия в себя по сравнению с глупцами. Поэтому любые споры часто выигрывают последние, особенно если они лидируют еще и в эмоциональном плане. Научно доказано, что люди с врожденным невысоким интеллектом гораздо чаще уверены в себе (и ведут себя соответствующим образом), чем те, кого природа наделила высоким IQ.

Умный человек постоянно сомневается в себе и в истинности своих утверждений, его мозг привык работать в режиме критической оценки происходящего. Глупый же человек уверен в своей правоте и не склонен рефлексировать над своими словами или поступками.

Нам сложно скрывать эмоции?

Природа наделила нас способностью быстро распознавать эмоции, считывая даже самые несущественные признаки с выражения лица собеседника. Мы с лету способны разобрать, испытывает ли наш визави грусть или радость, отчаяние или умиротворение.

Некоторые люди способны более или менее хорошо маскировать свои эмоции или искусно имитировать их — этому обучают профессиональных актеров. Изучением подобного искусства не пренебрегают и мошенники — наш мозг способен распознавать даже едва уловимые непроизвольные выражения глаз.

Этим занимается древняя структура нашего мозга, сохранившаяся в процессе эволюции, — лимбическая система. Именно ее стоит благодарить за то, что актера, который чуть «не дотянул» в исполнении своей роли, публика не будет боготворить. Или в повседневной жизни: если мы улыбаемся из вежливости, нам все равно мало кто поверит.