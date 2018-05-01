«Твой Бро» и звёзды рекомендуют: Астрологический прогноз с 1 по 31 мая

Телец

В мае ваш успех будет зависеть от умения переключаться с усердной работы, которой будет чуть больше, на многодневные каникулы и обратно. Не будьте беспечны и рассеянны, наверстать упущенную выгоду будет потом очень непросто. Не забывайте, что это ваш месяц: вы можете смело идти на риск, совершать крупные сделки и выигрывать в самых экстравагантных спорах. Больше всего заботьтесь о себе, отстаивайте ваши интересы. Не стесняйтесь отказывать, даже если вам будет казаться, что предаете просящего и все человечество. Лучше тратить свою энергию на что-то более полезное, чем понравиться всем. Проводите больше времени с теми, кому не надо ничего объяснять и с кем не тягостны паузы.

Близнецы

Майский воздух вызовет у вас ностальгию и потянет вернуться в прошлое, но звезды рекомендуют вам найти и в этом месяце положительные моменты, чтобы лично для вас весна не стала осенью. В семейных отношениях вы станете абсолютным лидером: для младшего поколения — мудрым советчиком, для старшего — опорой и проводником в прогресс. Для вашей карьеры сейчас настал период не роста, а отстаивания по праву занимаемых позиций. Если у вас уже есть вторая половинка, удерживайте себя от соблазна пофлиртовать с кем-то еще: третьей персоной это может быть воспринято как призыв к более активным действиям. Если вы пока не состоите в отношениях, то почувствуете всплеск интереса достойных кандидатов. Принимайте их ухаживания и выбирайте., Рак,

Ваше настроение в мае будет зависеть от атмосферы, которая вас окружает, а она складывается из одежды, музыки и запахов, так что запаситесь всеми атрибутами гедонизма и погрузитесь в удовольствие. На работе не стоит ломать людей об колено в случае нарушений дисциплины. Небольшие сокращения рабочего времени только улучшат производительность. В отношениях с любимыми исключите недосказанность, она приведет к надуманности. Говорите то, что есть, чтобы потом не пришлось объяснять то, чего не было. Получить ответы на волнующие вопросы поможет творчество: посетите художественную галерею или станьте сами своим любимым художником. Больше времени проводите на свежем воздухе, это освежит ваши мысли и пойдет на пользу внешнему виду., Лев,

В этом месяце вам придется немало потрудиться, чтобы добиться положительных результатов. Даже если остальные уже пожинают плоды, продолжайте усердно работать, сохраняя невозмутимость, это приумножит вашу эффективность и позволит обогнать конкурентов. Несмотря на авралы, на работе будет удивительно теплая атмосфера уважения и взаимопонимания. Во второй половине месяца вы можете обнаружить у себя творческие способности, которые можно применить и в быту, и в профессиональной области. Ваши доходы немного увеличатся, так что вы сможете спокойно совершать крупные покупки, даже спонтанные. Одинокие Львы, прежде чем пойти на первое свидание, решите для себя, чем и где вы бы хотели чтобы оно закончилось. Если у вас уже есть пара, самое время обсудить планы на будущее., Дева,

Май будет поощрять вас за проявление инициативы во всех сферах жизни. Станьте неформальным вожаком ваших ближайших коллег, рупором их пожеланий руководству. В то же время выветривайте дух соперничества и сами не поддавайтесь этому соблазну: водитель не конкурирует с автомобилем. В отношениях звезды рекомендуют также проявить больше решительности: пригласите объект симпатии туда и тогда, когда видны звезды. Если вы уже знаете, что ваши чувства взаимны и крепки, может, самое время для предложения руки и сердца? Обновите свой внешний вид, не прибегая к кардинальным изменениям, купите новый элемент гардероба в вашем привычном стиле, сходите на омолаживающие процедуры., Весы,

Весь май судьба будет повернута к вам лицом и, подмигивая, подкидывать новые возможности. Даже если вы умеете держать удар, нет смысла идти с битой на паровоз, лучше подождать, пока конфликтная ситуация исчерпается сама. Будьте терпеливы и доброжелательны, и красота вашей спокойной мощи расположит даже дракона. Сейчас, в последний месяц весны, который заполнен выходными, самое время совершить что-то чудесное, нелепое, увлекательное и запоминающееся. Если вы свободны, будьте готовы к внезапно врывающейся в вашу жизнь влюбленности. Проведите парочку выходных с друзьями, вам точно будет что вспомнить, но, возможно, вы вряд ли сможете это кому-то рассказать., Скорпион,

Май станет для вас очень удачным месяцем, если вы поставите себе цель и будете идти к ней пусть в разном темпе, но постоянно. В начале месяца вас может ожидать дальняя дорога, которая приведет вас к чему-то новому и обязательно уведет от чего-то старого. Старайтесь быстро ориентироваться на незнакомой местности среди свежих знакомств, особенно когда появился кандидат на должность героя романа. Завлекайте привлекательных людей, а если не можете найти к кому-то подход — обходите. Ваши достижения на работе будут зависеть от правильно выстроенных взаимоотношений с коллегами и начальством. Возможно, вам даже придется выступать в качестве посредника в примирении двух конфликтующих сторон., Стрелец,

Этот месяц станет для вас периодом исправления ошибок. Положение звезд будет помогать вам решать проблемы нетривиальным способом. Очень многое будет зависеть от того, насколько надежные люди будут рядом с вами, поэтому привлекайте на свою сторону каждого. В отношениях с любимыми будьте максимально тактичными: придержите вашу критику, даже объективную. Вашему партнеру сейчас нужно, чтобы вы идейно были вместе с ним, а корректировки будут внесены в процессе. Будьте избирательны в общении и не откровенничайте с теми, кто уже один раз вас подвел. Как только почувствуете усталость или не знаете, как поступить, идите спать. И это не шутка. Только полные сил вы примете правильное решение., Козерог, В мае, возможно, вам придется заниматься тем, что вы никогда раньше не делали. Звезды рекомендуют вам не слушать советы, а действовать на свое усмотрение, проводя аналоги с тем, в чем вы хорошо разбираетесь. Вам предстоит много работы с бумагами, поэтому будьте дисциплинированны и исполнительны, чтобы не закопаться. Ваш огонь и порох придется поберечь для более подходящего тусовочного лета. В личной жизни проявляйте больше терпения и удалите ревность из спектра чувств, которые вы испытываете к вашей второй половинке. Настоящая верность не живет на поводке. Лучше делайте так, чтобы между вами всегда было тепло. Приближение летнего сезона все резче будет ставить вас перед выбором: тортик или спортик? Опытным путем вы найдете для себя баланс., Водолей,

Последний месяц весны станет для вас исключительно удачным в профессиональном плане. Ваши труды будут отмечены материальным вознаграждением или карьерным продвижением. С другой стороны, загруженность на работе затормозит поиск второй половинки. Если она у вас уже есть, то ваша занятость отодвинет отношения на второй план. Недостаток внимания к партнеру вы можете компенсировать подарками — желательно на какие-нибудь курсы, чтобы сымитировать занятость, хоть и приятную, и у любимого человека. Так вы будете в одинаковом положении, что улучшит микроклимат вашей пары. Звезды рекомендуют вам воздержаться от встреч с крупными шумными компаниями и отдать предпочтение детсадовскому тихому часу., Рыбы,

Соблюдение режима должно стать для вас нерушимой заповедью. Плотному наполнению вашего мая позавидовал бы даже президент, так что записывайте все предстоящие встречи и выполняйте все обещания. В этом месяце вам предстоит принятие важных решений, причем к абсолютно правильным вы сможете прийти только сами, без советов близких, измученных ромашек и подброшенных монеток. Чтобы избежать чувства пресыщения в отношениях со второй половинкой, больше времени проводите не вдвоем, а в компании общих знакомых. Увеличение количества еженедельных приятельских встреч поможет вам лучше понять себя, вашего партнера, а также куда движутся ваши отношения., Овен,

Май бросит вам немало вызовов, каждый из которых будет для вас, скорее, скрытой возможностью, чем проблемой. Будьте предельно осторожны в проявлении чувств: сказанные сгоряча слова могут сильно охладить ваши отношения с близкими. В первой половине месяца вы будете решать вопросы, связанные с финансами, не исключены непредвиденные траты, поэтому, чтобы доходы не оказались меньше расходов, все крупные покупки перенесите на конец месяца. Одиноким Овнам май пророчит большое количество свиданий, так что решайте экстенсивно продвигаться вширь, хладнокровно завоевывая все больше сердец, или интенсивно вглубь отношений с одним человеком. На работе вы будете успевать все, что запланировали., Иллюстрация обложки: Анастасия Айрапетянц