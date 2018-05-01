Буланова готовится к замужеству?

В конце прошлого года Татьяна Буланова кокетливо обмолвилась о том, что не прочь снова выйти замуж. И похоже, под венец артистка намерена отправиться в наилучшей форме. Накануне звезда опубликовала в Insta снимки на которых выглядит гораздо моложе своих 49 лет.

В следующем марте Татьяна отметит 50-летие. Однако на новых снимках артистка выглядит так, словно недавно отметила 30-летие. И определенно, дело не только в фотошопе. Поклонники отмечают, что пластика была проведена звезда весьма удачно.

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official)

29 Апр 2018 в 10:41 PDT «Скорей всего, певице была проведена эндоскопическая подтяжка лба и висков. Такая процедура позволяет поднять уголки бровей, сделав взгляд более открытым. Не исключено, что был сделан липофилинг лица (в роли филлеров выступают собственные жировые клетки). Производится восполнение недостающих объёмов в области щёк, носогубок, висков, вокруг глаз. И быть может было сделано фракционное омоложение лица, шеи и декольте (делается специальным лазером). И конечно, биоревитализация. Комплекс этих процедур позволяет за короткий срок сделать лицо моложе, овал подтянутым, а взгляд более открытым», — прокомментировал внешний вид Булановой изданию «Комсомольская правда» пластический хирург Ирина Виктюк.