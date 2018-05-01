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Петербурженки изобрели разделочную доску для инвалидов
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Петербурженки изобрели разделочную доску для инвалидов 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Петербурженки Надежда Абдуллина и Марина Егорова создали разделочную доску Grabby, предназначенную для людей с ограниченными физическими возможностями. Проект победил на конкурсе Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice.
Многослойная доска действует по принципу тисков. Верхний слой состоит из силикона, наполненного кофе, а также кевларовой ткани. Конструкция позволяет резать продукты и открывать банки одной рукой.
Работает доска так: на верхний слой кладётся продукт. Он слега проседает, после чего из-под него откачивается воздух и создаётся вакуум. Доска фиксирует еду, что позволяет нарезать ее одной рукой. Сама кевларовая ткань совершенно не портится под воздействием лезвия ножа.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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