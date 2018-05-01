Топ 10 книг про прокрастинацию, которые повысят мотивацию

Размышляя о прокрастинации, имеет смысл оговориться. Откладываете на завтра вы только те дела, которые не любите и не желаете делать. Вы не связываете свою жизнь с выполнением этих планов. Написание диплома, домашняя уборка, работа в офисе, обучение новой программе — не ваши мечты. Вы лучше пойдете по пути наименьшего сопротивления и подсядете на очередной сериал.

Корни откладывания нужно искать в отсутствии вашей мотивации бежать впереди паровоза и развиваться. Для начала ответьте себе на вопрос, какие дела вы откладываете, и поймите, для чего конкретно вы желаете их сделать. Как только определите цель, переходите к книгам.

Эти авторы превратили множество потерянных прокрастинаторов в цельных и замотивированных личностей.

«Не откладывай на потом: либо сейчас, либо — слишком поздно!», Т. Хокинс

Достоинства книги Хокинс в том, что она подает материал играючи. Вы сможете примерить на себя две роли: роль Смельчака и роль Зануды. Первому море по колено, а второй засел в болоте прокрастинации. Автор наглядно демонстрирует ошибки, приводящие к застою жизни, и дает четкие рекомендации по их исправлению. Книга имеет отличные рейтинги и пользуется спросом.

«Максимальная концентрация. Как сохранить эффективность в эпоху клипового мышления», Л. Д. Палладино

Автор повествует о том, как мы живем последние 10 лет: отвлекаемся на смартфоны, постоянно проверяем почту, дергаемся, не можем сосредоточиться, отвлекаем себя и других. Писатель расскажет, как побороть прокрастинацию, и научит работать эффективно.

«Легкий способ перестать откладывать дела на потом», Н. Фьоре

Нейл Фьоре имеете все основания быть автором подобной книги. Психолог с 30-летним стажем, который понимает глубинные законы прокрастинации. Книга поможет освоить авторскую методику планирования, избавит от чувства вины, поможет полюбить себя и извлечь из этого пользу.

«Нет прокрастинации!», Л. Бабаута

Лео расскажет о вас: как вы отвлекаетесь на почту и социальные сети, как звонки друзей мешают вам сосредоточиться на важном деле, как вы убегаете от рабочих обязанностей, когда рассматриваете очередное видео с котиками. Все это — вы. Но так будет не всегда. Поменять ситуацию поможет книга, в которой вы найдете конкретные методики и рекомендации по борьбе с этой отравляющей болезнью.

«Меньше, но лучше. Работать надо не 12 часов, а головой», М. Бьяуго, Д. Милн

Стив Джобс знал толк в успехе. Авторы книги успешны не меньше: они запускали стартапы, которые били все рекорды в отношении окупаемости. По их мнению, мешает достичь цели не только прокрастинация. Важно не только делать дела вовремя, но и правильно ставить акценты. Бизнесмен не должен напоминать загнанную лошадь. Работать сутки напролет необязательно. Можно выбрать другой путь. Какой? Читайте в книге.

«Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра», П. Людвиг

Петр Людвиг изучил прокрастинацию вдоль и поперек. В его книге вы найдете четкие определения и признаки недуга и не менее четкие рекомендации. Автор подходит к решению проблемы с нескольких сторон. Созданная им методика пользуется большой популярностью у жителей крупных городов, которые находятся в вечной гонке, но не хотят продолжать ее, пока не достигнут целей.

«Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией», Т. Питчел

Книга Тимоти подойдет и для студента, и для человека преклонного возраста. Она основывается на современных научных открытиях, но изложена простым и легким языком. Книга повествует о прокрастинации, побочных эффектах этого недуга и помогает обрести новые навыки и умения.

«Книга о потерянном времени. У вас больше возможностей, чем вы думаете», Л. Вандеркам

Сказка о потерянном времени известна каждому. Там дети бездельничали до тех пор, пока злые волшебники не похитили их молодые годы. Говоря о феномене прокрастинации, можно обнаружить сходство с сюжетом произведения. Мы можем бить баклуши и однажды проснемся стариками, стыдящимися бесцельно прожитых лет. Книга поможет избежать разочарования и изменить свою жизнь.

«Ловушка времени», А. Маккензи, П. Никерсон

Благодаря этой книге по борьбе с прокрастинацией, вы сможете реализовать поставленные цели, оптимально распределить время, не попадаться в ловушки, расставленные медиа, рекламой и крупными корпорациями.

«Новый год прокрастинатора. 23 привычки, которые помогут побороть лень и достичь результата», Э. Д. Скотт

Эс Джей в книге «Новый год прокрастинатора» приводит примеры 7 отговорок, которыми пользуются любители понедельников и слов «завтра», «потом», «когда-нибудь». Иногда мы сами не замечаем, что придумали очередное оправдание и заболели прокрастинацией. Вот отговорки, которые подробно рассматриваются в книге.

Несколько советов

«Это не имеет значения»

Проще обесценить стремление к новой должности, важность написания книги, выполнения качественной уборки, организации деловой встречи. Боясь перетрудиться или столкнуться с трудностями, мы доказываем себе, что сейчас это не так важно. И делаем выбор в пользу прокрастинации.

«Сначала мне нужно сделать что-то другое»

В книге Эс Джей приводятся примеры хитростей нашего сознания: как только мы сели за важную работу, вспоминаются отложенные звонки, невымытая посуда, пустой холодильник. Научитесь ловить себя сразу и попробуйте подавить желание сбежать от дел. Тут вы вступите в схватку с самим собой. Кто победит? Покажет время.

«Приступать рано»

Мы подбадриваем собственную прокрастинацию отговорками в стиле: «мне еще нужно собрать информацию», «я не готов действовать». А этот момент вообще настанет? Перфекционизм хорош в действии, а не во время мечтаний. Ведь от того, что вы ждете идеального момента, цель не приближается.

«У меня мало времени»

У вас никогда не будет достаточно времени. Если вы желаете действовать, сделайте это сейчас. Вам в любом случае придется чем-то пожертвовать. Без этого никак. Если хотите стать карьеристом, придется пожертвовать излишками общения с друзьями. И наоборот.

«Мне не хочется это делать»

Ни в одной книге вам не отыскать волшебника, который заставит вас работать. Но там есть советы, которые помогут взглянуть на себя со стороны. Если вы действительно не желаете браться за дело, авторы лучших мотивационных компаний, изданий или журналов не смогут вас поднять с дивана. Прокрастинация — способ уходить от дел, на выполнение которых вы не замотивированы. Как только вам действительно захочется получить результат, от прокрастинации не останется и следа.

Вместо заключения

Все перечисленные книги содержат реальные рекомендации о том, как побороть прокрастинацию. Они помогут ее обнаружить и поменять угол зрения на свою жизнь. Перед тем как начать знакомство с авторскими рекомендациями, создайте список дел, которые вы постоянно откладываете. И создайте список дел, на которые вы постоянно отвлекаетесь. Эти списки помогут осознать написанное в книгах и разобраться с собственным временем.