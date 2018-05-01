Кукольный дом: как работает первый бордель с куклами в Москве

Москвичи собирают подписи под петицией против открытия публичного кукольного дома, однако организаторы утверждают, что их проект выполняет социальную миссию, в частности, поможет спасти семьи от разводов. Корреспондент РИАМО узнала, во сколько обойдется ночь с куклой, какие действия запрещаются в борделе, и что об этом думают психотерапевт и секс-коуч.

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Теплый силикон и искусственный интеллект

В ассортименте «Dolls Hotel» на сегодняшний день 30 кукол. Они сделаны из мягкого силикона, а внутри имеют жесткий металлический каркас, благодаря чему кукол можно зафиксировать стоя и согнуть руки и ноги.

«Весят силиконовые девушки около 40 килограммов — это обусловлено не стандартами красоты, а тем, что кукол с большим весом тяжело переворачивать и ставить в различные позы», — объясняет главный учредитель проекта Дмитрий Александров

Куклы выглядят достаточно натуралистично, у них хорошие фигуры, накладные ресницы и маникюр, а вот непропорционально огромная силиконовая грудь и чрезмерно миловидные лица — это уже на любителя.

В отеле есть куклы европейского типажа, азиатки и даже эльфийки, которые пользуются спросом из-за популярности жанра фэнтези, отмечают организаторы.

Также искусственные девушки оснащены функцией подогрева, чтобы клиенты могли получить максимально реальные ощущения. Для этого нужно просто подключить куклу к розетке, после чего она будет оставаться теплой еще около двух часов.

Производятся куклы по испанской франшизе «LumiDolls» в Китае. По словам Дмитрия, сейчас ведутся переговоры о поставке в отель кукол-роботов от американской компании «Real Dolls», которые способны на механические движения, обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринужденную беседу.

А вот кукол-мужчин в отель завозить не планируется — не будут пользоваться спросом, считают организаторы. Зато в скором времени представительницы прекрасного пола смогут приобрести в отеле различные секс-игрушки.

Прийти в кукольный дом можно с женой, с подругой или одному. По желанию клиента куклу могут нарядить секретаршей, медсестрой, официанткой или в другие тематические костюмы.

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Кукла на час или навсегда

Кукольный отель небольшой — всего 9 номеров, аренда комнаты с куклой обойдется в 5000 рублей за час. В стоимость входят лубриканты, которыми посетитель может пользоваться в неограниченном количестве. А если вы просто хотите переночевать в отеле, будьте готовы заплатить от 1500 до 2500 тысяч рублей.

Номера выполнены в разном стиле: есть и шикарный «Люкс», и «Фантазийный», и даже комната с огромной клеткой до потолка.

Услуги не ограничиваются арендой секс-кукол на территории отеля. Предусмотрен сервис по доставке искусственных девушек на вечеринки, мальчишники и корпоративы, а те, кто стесняется прийти в отель, могут заказать силиконовую партнершу домой на 3 часа за 15 тысяч рублей.

Предусмотрена и продажа кукол. Любой гость за 200 тысяч рублей может выкупить понравившуюся ему силиконовую девушку или даже заказать ее на фабрике и собрать по своему вкусу — с желаемым цветом кожи, длиной волос и размером груди.

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Покажите паспорт

Попасть в «Dolls Hotel» можно строго с 18 лет, поэтому бронирование будет осуществляться через Интернет по паспортам. Организаторы готовы обеспечить абсолютную анонимность и гарантируют неразглашение личных данных. По этой же причине в номерах не установлено ни одной камеры, зато каждый из них оборудован односторонней системой видеосвязи и плазменным экраном, где можно посмотреть фильмы для взрослых или осуществить любую свою фантазию, используя очки виртуальной реальности за дополнительную плату.

Независимо от того, сколько времени провел в номере клиент, каждая кукла проходит тщательную дезинфекцию в течение 40 минут с использованием сертифицированных средств европейского производства. С помощью специального шприца раствор вводится внутрь куклы, а затем вымываться водой, после чего ее сушат специальным феном, объясняет Дмитрий.

Среди правил секс-отеля — не ставить куклу самостоятельно на твердую поверхность и не тянуть за пальцы рук, чтобы не повредить материал. Во избежание порчи куклы посетитель должен оставить залог в размере 3000 рублей, который гарантирует то, что дорогостоящий инвентарь останется в целости и сохранности.

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По стопам японцев

По словам Дмитрия, появление механических кукол для удовлетворения сексуальных потребностей было не более чем вопросом времени. Ведь роботы прочно вошли в нашу жизнь, а спектр оказываемых ими услуг растет с каждым днем. Они используются не только в промышленности, но и прекрасно зарекомендовали себя в быту: могут постричь газон или помыть посуду.

Около 5 лет назад такие дома свиданий впервые появились в Японии, постепенно набирая популярность и в других азиатских странах, а в начале 2017 года подобный отель открылся в Испании, став первым европейским заведением подобного типа. Александров уверен, что эта индустрия будет активно развиваться, и вскоре такие бордели появятся во всех мировых мегаполисах и крупных курортных зонах.

Как утверждает организатор, решение об открытии проекта в Москве было принято в связи с данными исследований и опросов.

Проекту удалось привлечь нескольких инвесторов, и на момент открытия сумма инвестиций составила 300 тысяч долларов.

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Миссия или бизнес?

Пока в столичном отеле планируется принимать около 3000 человек в год, а еще открыть около 10 таких заведений по всей России.

По мнению организаторов, проект, в первую очередь, выполняет социальную функцию, то есть проводит работу, направленную на борьбу с сексуальной эксплуатацией женщин, а также на то, чтобы помочь людям с психическими отклонениями удовлетворять свои естественные потребности и сохранить институт брака, сократив количество мужских измен.

Кроме того, компания запускает образовательные проекты с онлайн-семинарами и выездными тренингами о сексуальном воспитании и просвещении. Для разработки программ для подростков и взрослых будут привлечены психологи и сексологи, а куклы выступят в качестве наглядного образца, рассказал собеседник агентства.

«Некоторые возмущены нашей деятельностью, но почти в каждом городе в шаговой доступности можно найти магазины интим-товаров, которые выполняют ту же функцию, вот только пользы приносят меньше», — считает Дмитрий.

Он также приводит данные прогнозов, согласно которым к 2033 году 10% половых контактов будет происходить между людьми и андроидами.

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Константин Ольховой, врач-психотерапевт, психиатр:

«Все это не более чем попытка раскрутить новый бизнес и грамотная маркетинговая игра. Это надуманные идеи и обоснования, которые не имеют отношения к реальности.

Измена — следствие нарушенной семейной системы, поэтому количество разводов это точно не уменьшит. Что касается людей с психическими отклонениями, может, такое заведение и поможет им удовлетворить свои нужды с физической точки зрения, но мозг всегда понимает, когда ему предлагают подмену».

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Мария Дарманская, секс-коуч, автор образовательного блога о сексе:

«С одной стороны, роботы призваны заменить «женщин с низкой социальной ответственностью» на поприще сексуальной эксплуатации. Спору нет, гораздо этичнее делать «это» с неодушевленной вещью, чем с женщиной, в силу жизненных обстоятельств оказавшейся на рынке человеческих тел.

С другой стороны, максимально реалистичные и как бы «живые» куклы продолжают проигрывать ту же пластинку: женское тело как объект для мастурбации. С моей точки зрения, секс-кукла, как и секс с проституткой — это про ограниченное понимание сексуальности, про низкую культуру.

Можно сравнить использование кукол с просмотром порно. Вроде бы и то, и другое — игровая реальность, которая помогает снять сексуальное напряжение социально приемлемым способом, разнообразить интимную жизнь. Но мрачная реальность в том, что тема насилия в отношении женщин, которая пользуется огромной популярностью в порно, выходит за рамки Pornhub, об этом говорят исследования. Когда ты полностью копируешь человеческое тело и продаешь людей-предметы для мастурбации — ты повышаешь уровень толерантности к насилию в реальном мире.

Да, есть те, кто в силу различных факторов (психологические проблемы, преклонный возраст, физические ограничения здоровья) имеют трудности в интимной жизни. Я бы посоветовала им не гнаться за контактом с женщиной-вещью, а снимать напряжение с помощью обычной мастурбации, поработать с психологом, чтобы завести реальные отношения.

По-моему, куклу нельзя приравнять к вибратору. Игрушки должны развивать чувственность, эрогенные зоны, фантазию — наедине с собой или в постели с партнером.

Возможно, когда-нибудь роботы станут настолько умными, что секс с ними будет совершенно идентичен сексу с реальным человеком. Тогда будем решать вопросы о приемлемости и этике таких отношений. На всякий случай, напоминаю, что хороший секс — это коммуникация, близость двух индивидуальностей. Все остальное — суррогаты».